¡Ö³ËÇÑÀä¤Î¹ñÌ±Åª¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡×¡¡¸¶¿å¶Ø¡¦¸¶¿å¶¨¤¬°ÛÎã¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ
¡¡ÅìÀ¾ÎäÀï²¼¤Î1960Ç¯Âå¤ËÊ¬Îö¤·¤¿¸¶¿åÇú¶Ø»ßÆüËÜ¹ñÌ±²ñµÄ¡Ê¸¶¿å¶Ø¡Ë¤È¸¶¿åÇú¶Ø»ßÆüËÜ¶¨µÄ²ñ¡Ê¸¶¿å¶¨¡Ë¤Ï23Æü¡¢ÈïÇú80Ç¯¤ËºÝ¤·¶¦Æ±¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜ¸¶¿åÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¡ÊÈïÃÄ¶¨¡Ë¤È¤ÎÏ¢Ì¾¡£¡Ö³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¥í¥·¥Þ¡¦¥Ê¥¬¥µ¥¤Î¼ÂÁê¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¹¤²¤ë¹ñÌ±Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁÊ¤¨¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡3ÃÄÂÎ¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£¸¶¿å¶Ø¤È¸¶¿å¶¨¤Î¶¦Æ±¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ï°ÛÎã¡£¡ÖÆüËÜ¤Î±¿Æ°¤ÎÌò³ä¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î©¾ì¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢³ËÊ¼´ï¤ÎÈó¿ÍÆ»À¤òÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÈïÃÄ¶¨¤ÎÅÄÃæô¦Ì¦ÂåÉ½°Ñ°÷¡Ê93¡Ë¤Ï¡ÖÆó¤Ä¤ÎÃÄÂÎ¤¬¡¢ÈïÇú80Ç¯¤Îº£Ç¯¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï´¶³´¿¼¤¤¡£±¿Æ°¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¿å¶Ø¤ÎÃ«²í»Ö»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ê45¡Ë¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬³ÆÃÏ¤Î±¿Æ°¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸¶¿åÇú¶Ø»ßÀ¤³¦Âç²ñ¤ÎÅý°ì³«ºÅ¤Ê¤Éº£¸å¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶¿å¶¨¤Î°Â°æÀµÏÂ»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ê70¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¶¦Æ®¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤ëÃæ¤ÇÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£