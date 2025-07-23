Á´¥Ñ¤Ï¿·¾±´ÆÆÄÈ¯°Æ¤Îà¥¬¥é¥Ý¥ó¥¹¥¿¥á¥óáºÎÍÑ¡¡£´ÈÖ¤Ï¥ì¥¤¥¨¥¹¡Ö£Í£Ö£Ð¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¡×¡Ú¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Û
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à£²£°£²£µ¡×Âè£±Àï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤ÎÁ´¥ÑÀèÈ¯ÂÇ½ç¤ò¡Ö¥¬¥é¥Ý¥ó¡×¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Îµå±ã¤ÇÁ´¥Ñ¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï£··î¾å½Ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤«¤éÁ´¥Ñ¤ÎÂÇ½çºîÀ®¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¤¤»¤ë¤ï¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¡¢Å·ºÍ¤ä¤í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Í¡£¤À¤«¤é¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡ØÇ¤¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È²÷Âú¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÇ¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤éÉÔÊ¿ÉÔËþ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¡Ö¥¬¥é¥Ý¥ó¡×¤Ë¤è¤ëÂÇ½ç·è¤á¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡ÖËÍ¤¬¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¡ÊÂÇ½ç¤¬¡Ë£¸ÈÖ¡¢£¹ÈÖ¤À¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ù¤À¤«¤é¤Í¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡Ê¸øÊ¿¤Ê¡Ë¥¬¥é¥Ý¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ê³ÆÁª¼ê¤¬¥¬¥é¥Ý¥ó¤ò²ó¤·¤Æ¡Ë³°¤·¤Æ¤â¥¯¥½¡¼¤Ã¡¢¤Ç½ª¤ï¤ë¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡Ê¿·¾±´ÆÆÄ¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎàÄÁ°Æá¡£½Ð¾ìÁª¼ê¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢µå±ã½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡áÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü»î¹çÁ°¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¥¯¥¸¡Ê¥¬¥é¥Ý¥ó¡Ë¤ÇÂÇ½ç¤ò·è¤á¤ë¤È¤Ï¤Í¡£½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼«¿È¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ìÁª¼ê¤ÎºÇ¸å¤«¤é£²ÈÖÌÜ¤Ë¥¬¥é¥Ý¥ó¤ò²ó¤·¸«»öÃæ¼´¤Î£´ÈÖ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö£´ÈÖ¤«²¼°ÌÂÇÀþ¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡£¤Ç¤â£´ÈÖ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê»î¹ç¤Ç¤Ï¡Ë£Í£Ö£Ð¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¡×¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎÈ¯°Æ¤Ë¤è¤ëÄÁ¤·¤¤¥ª¡¼¥À¡¼·è¤á¤ËËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£