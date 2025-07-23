霧島連山の新燃岳で23日午後4時15分に噴火が発生し、噴煙が火口から100mの高さまで上がりました。噴煙は西に流れています。

新燃岳では断続的に噴火が続いています。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象庁は、火口から約2キロの範囲で火砕流に、約3キロの範囲で大きな噴石に警戒を呼びかけています。

新燃岳の降灰予報（定時）

新燃岳で噴火が発生した場合には、２３日２１時から２４時までは火口から北西方向に降灰が予想されます。

２３日１５時から２４日９時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼２３日１５時から１８時まで 西 ７０ｋｍ ５ｋｍ

▼２３日１８時から２１時まで 西 ８０ｋｍ ５ｋｍ

▼２３日２１時から２４時まで 北西 ８０ｋｍ ５ｋｍ

▼２４日００時から０３時まで 北西 ８０ｋｍ ５ｋｍ

▼２４日０３時から０６時まで 西 ８０ｋｍ ５ｋｍ

▼２４日０６時から０９時まで 西 ８０ｋｍ ５ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

宮崎県 ：小林市、えびの市

鹿児島県：霧島市、湧水町、伊佐市、阿久根市、出水市、薩摩川内市、姶良市、さつま町、長島町

熊本県 ：水俣市、天草市、芦北町、津奈木町

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