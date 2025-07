『ラブライブ!』シリーズ15 周年を記念して、ラブライブ!シリーズの歴代 CD をミニチュアサイズで再現した「ラブライブ!シリーズ 15 周年記念企画 ミニ CD コレクション」が、2025 年 7 月第 4 週より順次全国のガシャポン自販機にて発売されることが決定した。この商品は、株式会社バンダイナムコミュージックライブとの取り組みにより、μ's(『ラブライブ!』)、Aqours(『ラブライブ!サンシャイン!!』)、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会(『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』)、Liella!(『ラブライブ!スーパースター!!』)、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ(『ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』)の CD を忠実に再現したデザインになっている。

ブックレット内にデザインされた二次元コードから該当の楽曲も聴くことが可能で、ディスクやブックレット、裏ジャケット、オビ部分まで、驚異の再現度が魅力的なミニ CDを楽しめる。【商品概要】商品名:ラブライブ!シリーズ 15 周年記念企画 ミニ CD コレクション」発売日:2025 年 7 月第 4 週より順次価格:1 回 500 円・税 10%込み種類数:全 10 種・僕らの LIVE 君との LIFE・ μ's Best Album Best Live! Collection【通常版】・ Colorful Dreams! Colorful Smiles!・ TOKIMEKI Runners・ 君のこころは輝いてるかい?・ Aqours CHORONICLE(2015〜2017)【通常版】・ Bloom the smile, Bloom the dream!・ Dream Believers (104 期 Ver.)・ シェキラ☆☆☆・ What a Wonderful Dream!!