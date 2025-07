Nintendo Switchダウンロード専用ソフト『グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ』の発売日が、2025年7月31日(木)に決定した。価格は6578円(税込み)予約購入は2025年7月25日(金)AM0:00より可能となる。

発売時の本体収録曲は全50曲! 音楽ゲーム×ジェットコースター『グルーヴコースター』

「グルーヴコースター」は、「音楽ゲーム×ジェットコースター!」をコンセプトにしたタイトーのリズムゲームシリーズ。曲に合わせてジェットコースターのレールが出現。プレイヤーはレールを進みつつ、レール上のマーカーにあわせてタイミングよく演奏操作を行っていく。

最新作である『グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ』はゲームシステムが進化するだけでなく、シリーズ初のストーリーモードも搭載。発売時点での本体収録楽曲は全50曲で、今後無料アップデートによる楽曲追加や、有料ダウンロードコンテンツでの展開も予定されている。詳しい収録楽曲は以下の通り。

これ以外にナユタン星人、40mP、サツキ&烏屋茶房、ヒゲドライバーなど豪華アーティストが楽曲制作を手掛けており、登場キャラが歌唱する本作オリジナル曲も多数収録されているという。

本編オープニングムービーをはじめとする3本の新作トレーラーが公開

発売日決定の告知とあわせて、3本の新作トレーラーも公開されている。その内容は、ゲーム本編で見ることができる「オープニングムービー」、響華女学院のキャラクター紹介動画、そして主人公の一人「氷芽川アリア」のテーマソング「氷奏のアリア」のミュージックビデオとなっている。本作に興味を持っている人は、チェックしておこう。

【OPムービー先行公開】『グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ』[7月31日発売]:

https://youtu.be/5hlmb3cu5fE



【響華女学院のキャラ紹介PV】BGM:響華女学院:かねこちはる「CRYSTAL BLOOM」『グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ』豪華フルボイスで紡ぐ新機能ストーリーモード:

https://youtu.be/sY_a-bxBdWc



【MV】「氷奏のアリア」氷芽川アリア(CV:佐倉綾音)feat. 40mP/『グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ』収録曲より先行・特別公開!:

https://youtu.be/7EWAyiD79r8



(c)TAITO CORPORATION

Licensed by Sony Music Labels Inc.Licensed by Sony Music Labels Inc.

友成空 (c)blowout Inc.Licensed by Sony Music Labels Inc. (c)LaRa (c)COVER

Licensed by EMI Records, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY (c)2020 LITTLE STAR COPYRIGHT MANAGEMENT (c)Kanaria (c)2015 by NBCUniversal Entertainment Japan LLC (c)サツキ (c)channel (c)OTOIRO Inc. (c)HarumakiGohan (c)シシア (c)吉田夜世 (c)2025 Sasuke Haraguchi (c)ナユタン星人 (c)2023 by TV ASAHI MUSIC CO., LTD.& INCS toenter Co., ltd.& DWANGO Co., Ltd.

(c)mui (c)2020 稲葉曇 (c)上海アリス幻樂団

※TAITO、TAITOロゴおよび「グルーヴコースター」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※Nintendo Switchは任天堂株式会社の商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)