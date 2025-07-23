セイブ開発のSTG「スティンガー」がアーケードアーカイブスに7月24日登場
【アーケードアーカイブス スティンガー】 7月24日 配信予定 価格： PS4版 837円 Switch版 838円 プレイ人数：1～2人
(C)SEIBU KAIHATSU INC. / (C)HAMSTER Corporation
ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス スティンガー」を7月24日より配信する。価格はPS4版が837円、Switch版は838円。
「スティンガー」は1983年にセイブ開発から発売されたシューティングゲーム。プレーヤーは「スティンガー・ウルフ」を操作し、邪悪な生命体がうごめく敵基地中心部を目指す。緊急事態には味方ロボットの「ボンゴ」を呼び出すことで、敵を自動で撃破してくれる。【スクリーンショット】
公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、コンテンツ盛りだくさんの公式生番組「アーケードアーカイバー」がYouTubeライブにて配信される。7月24日は「スティンガー」を特集。
□YouTubeのハムスターのチャンネル
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