病気を予防する食事とは
今回は毎日のちょっとした工夫で病気にならない身体作りのポイントです。
１.たんぱく質をしっかりとる。
体重×1gは必要です。
毎日たまご3個と肉200g食べても50gですのでプロテインで補ってもよしです。
２.糖質を減らす。
精製された小麦、白米、砂糖はやめよう！！
パンや米や麺ど半分に減らそう。
砂糖をやめて果物も減らしていきましょう。
３.悪い脂質はやめよう！！マーガリン、ショートニングは絶対ＮＧ！！
オリーブオイルも本物か見極めて。
炒める時ラードやバターに変更。
ＭＣＴオイルを積極的に摂ろう。
４.食塩はやめて天然塩に変えよう！！
精製された塩は体に毒。
カリウムとマグネシウムが含まれた天然塩に変えましょう。
・ぬちまーす
・雪塩
・宗谷の塩
これを守っていきましょう。
[文：meilong 院長・石川美絵]
※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。
