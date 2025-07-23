»²À¯ÅÞ"ÂçÌö¿Ê"¤ÎÎ¢¤Ç¿Ê¤àŽ¢Ï·ÊÞ³×¿·À¯ÅÞŽ£¤ÎÏ·¿ê
ÁªµóÀï¤ÇÀ¼¤ò¤«¤é¤·¤ÆÅìËÛÀ¾Áö¤·¤¿¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¡Êº¸¡Ë¤È¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÊ¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
¡Ú¿ÞÉ½¤òÁ´Éô¸«¤ë¡Û²áµî¤Ë¤Ï¡Ö¤´¤Ü¤¦¤ÎÅÞ¡×¤ä¡Ö¿·ÅÞ¤¯¤Ë¤â¤ê¡×¤ÎÌ¾Á°¤â¡Ä¡¡Ä¾¶á3²ó¤Î¹ñÀ¯Áªµó¡ÖÈæÎãÂåÉ½¡×ÆÀÉ¼¾õ¶·¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿ÅÞÀª¤ÎÊÑÁ«
7·î20Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¡¢¼«¸ø¤ÎÂçÇÔ°Ê¾å¤Ë»²À¯ÅÞ¤ÎÂçÌö¿Ê¤¬ÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿·öÁû¤Î±¢¤ÇÁªµó¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Èë¤«¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¶¦»ºÅÞ¤È¼ÒÌ±ÅÞ¤Î¶ìÆ®¤Ö¤ê¤À¡£
Î¾ÅÞ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤äÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×À¯ÅÞ¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢À¯³¦¤Î³×¿·ÀªÎÏ¤ÎÃæ³Ë¤È¤·¤ÆÄ¹´ü´Ö³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÏ·ÊÞÀ¯ÅÞ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÀ¯¸¢ÁªÂò¡×¤ä¡ÖÀ¯³¦ºÆÊÔ¡×¤¬¼çÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢À¯ÅÞ¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÌ¿Ì®¤òÊÝ¤Ã¤¿¡×¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¤è¤ê¤âÊ¿ÏÂ¡×¤òÁÊ¤¨¤ë¤¬¶ì¶Ã¦µÑ¤Ê¤é¤º
Áªµó·ë²Ì¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¶¦»ºÅÞ¤Ï²þÁªÁ°¡Ê7µÄÀÊ¡Ë¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤È¤Ê¤ë3µÄÀÊ¤Ë¡£ÁªµóÁ°¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÈæÎãÂåÉ½¤Ç¡Ö650ËüÉ¼¡¢10¡ó°Ê¾å¡¢5µÄÀÊ³ÍÆÀ¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÉ¼286Ëü4738É¼¡¢ÆÀÉ¼Î¨4.84¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢²þÁªÁ°¤Î4µÄÀÊ¤«¤é2µÄÀÊ¤Ë¸º¾¯¡£Áªµó¶è¤Ç¤ÏÅìµþÅÔ¤Î1µÄÀÊ¤Î¤ß¤Ç¡¢ºë¶Ì¸©¤ÈµþÅÔÉÜ¤ÇµÄÀÊ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
ÈæÎã¤ÎÆÀÉ¼¿ô¡¦ÆÀÉ¼Î¨¤Ï¡¢Á°²ó¤Î»²±¡Áª¤Î361Ëü8342É¼¡Ê6.82¡ó¡Ë¡¢ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Î336Ëü2966É¼¡Ê6.16¡ó¡Ë¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤ÏÈæÎã¤Ç121Ëü7823É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆÀÉ¼Î¨¤Ï2.06¡ó¤Ç¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÀ¯ÅÞÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¡£Ê»¤»¤Æ1¿ÍÊ¬¤ÎµÄÀÊ¤â³ÎÊÝ¤·¡¢¸õÊä¼ÔÌ¾¤Ç20Ëü7143É¼¤ò½¸¤á¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ»á¤¬ÅöÁª¤·¤¿¡£
ÀÐ°æ»á¤Ï¸ø¼¨Æü¤Î7·î3Æü¤ÎÂè°ìÀ¼¤Ç¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡Ö¿Í´Ö¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤â¥»¥«¥ó¥É¤â¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¤³¤ì¤ò³ÆÃÏ¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ê¤É¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·ÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¾¡°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ç¤Ï¡¢À¯ÅÞÍ×·ï¤È¤·¤Æ¡½êÂ°¤¹¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤¬5¿Í°Ê¾å¡¢¢Ä¾¶á¤Î½°±¡Áª¤«»²±¡Áª¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈæÎãÂåÉ½¤«Áªµó¶è¤Ç¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤¬2¡ó°Ê¾å¡¢¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NHKÅÞ¤ÏÆÀÉ¼Î¨¤ÇÀ¯ÅÞÍ×·ï¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¦»ºÅÞ¤È¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«À¯ÅÞÍ×·ï¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÎ¾ÅÞ¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â½÷ÀÅÞ¼ó¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£Î¾ÅÞ¼ó¤ÏÁªµóÀï¤Ç¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¤è¤ê¤âÊ¿ÏÂ¡×¤ÈÇ®¤Ã¤Ý¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¡¢¡ÈÏ·ÊÞ³×¿·¡É¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎÂçÌö¿Ê¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¡ÖÊÝ¼é²½¡¦±¦·¹²½¡×¤ÎÇÈ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Í¸¢¼Ô¤Î´ûÀ®À¯ÅÞÈãÈ½¤âÄ¾·â¤·¤Æ¡¢¶ì¶Ã¦½Ð¤Î»å¸ý¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
±Æ¶ÁÎÏÄã²¼¤ÇÁ°ÅÓ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¡Ö¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»¡×
ÆüËÜ¤ÎÀ¯ÅÞ»Ë¤ò¤Ò¤â²ò¤±¤Ð¡¢¶¦»ºÅÞ¤Î·ëÅÞ¤«¤é104Ç¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤Ç¤ÏºÇ¸Å¤À¡£¤¿¤À¡¢²áµî25Ç¯´Ö¤ÇÅÞ°÷¿ô¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¡¢¹âÎð²½¤â¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áªµó¤Ç¤ÎÁÈ¿¥ÎÏ¡¦³èÆ°ÎÏ¤âÄã²¼¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
°ìÊý¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö55Ç¯ÂÎÀ©¡×¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¼Ò²ñÅÞ¤À¡£·ëÅÞ¤Ï½ªÀïÄ¾¸å¤Î1945Ç¯11·î¤Ç¡¢¶¦»ºÅÞ¤ÈÊÂ¤ÖÏ·ÊÞÀ¯ÅÞ¤À¤¬¡¢·ëÅÞ°ÊÍè¡¢±¦ÇÉ¤Èº¸ÇÉ¤ÎÂÐÎ©¤¬Â³¤¡¢1960Ç¯¤Ë¤Ï±¦ÇÉ¤¬Î¥ÅÞ¤·¤ÆÌ±¼ç¼Ò²ñÅÞ¡Ê¤Î¤Á¤ÎÌ±¼çÅÞ¡Ë¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë1996Ç¯¤Î¼Ò²ñÌ±¼çÅÞ¤Ø¤Î²þÌ¾»þ¤Ë¤Ï¡¢½êÂ°µÄ°÷¤ÎÂçÈ¾¤¬Åö»þ¤ÎÌ±¼çÅÞ¤Ë°Ü¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ß¥ËÀ¯ÅÞ¡×²½¤·¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Îò»Ë¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Î¾ÅÞ¤Îº£²ó¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Î¶ìÆ®¤Ö¤ê¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤ËÀï¸åÀ¯¼£¤Ë¤ª¤±¤ë³×¿·ÀªÎÏ¤Î¿êÂà¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»öÂÖ¡×¡Êµì¼Ò²ñÅÞÍÎÏ¼Ô¡Ë¤È¤â±Ç¤ë¡£
ÁªµóÀï¤ÇÀ¼¤ò¤«¤é¤·¤ÆÅìËÛÀ¾Áö¤·¤¿¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤È¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÊ¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾Ð´é¤ÇÁªµó¤òÁí³ç¤·¡¢¡Öº£¸å¤âÆ®¤¤Â³¤±¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë±Æ¶ÁÎÏÄã²¼¤Ê¤É¡¢Á°ÅÓ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¡£
¡ÊÀô ¹¨ ¡§ À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë