鞘師里保が、avex移籍後1作目となるEP『Too much!』を本日7月23日(水)にリリースした。 本作は、「Too much!」というタイトルを掲げ、“働きすぎて、考えすぎて、優しさを与えすぎて、もらいすぎて。日々の中で、私たちはいつも「ちょうどよく」なんていられない。そんな「すぎる」毎日を肯定したい”というテーマの下に制作された。 先日に先行してリリースされたリード曲「Super Red」に新曲5曲を加えた全6曲を収録。R&B、HIPHOP、2STEPガラージ、ファンクなどのジャンルをベースにした、バラエティ豊かな踊れるトラックが揃っている。気鋭の制作陣によるプロデュースのもと様々な表情の鞘師里保が表現され、本人も全曲に関して構想・ディレクションに携わっているほか、一部作詞でも参加している。 また、本日7月23日(水)21:00からは『Too much!』のリリースを記念して、Stationheadでリスニングパーティーが開催され、本人も音声で登場する。Stationheadはオンライン上でリアルタイムに楽曲を試聴し、ファンが互いに感想やエピソードをチャットできるサービス。鞘師里保のアカウント(ID: rihosayashi)をフォローして、リスニングパーティーを楽しんでほしい。 EP『Too much!』2025年7月23日(水)発売 ▼Streaming & Downloadhttps://avex​.lnk​.to/toomuch/ ▼ご購入はこちらから https://avex.lnk.to/sayashiriho_toomuch ■Producers & MusiciansMONJOE、Canchild、Mai Haylee、Yui Kylee、Foux、ASOBOiSM、A.G.O、Chocoholic、Noli Stark、進藤雨日、yacco(tee tea / DURDN)、SHINTA(tee tea / DURDN)、Sam is Ohm(順不同) 初回生産限定【ミニAL+Blu-ray (スマプラ対応)】価格:\9,000(税抜) / \9,900(税込)品番:AVCD-63745/B※デジパック仕様※封入特典:フォトブック、ステッカー 【ミニAL+Blu-ray(スマプラ対応)】価格:\7,000(税抜) / \7,700(税込)品番:AVCD-63746/B 【ミニAL(スマプラ対応)】価格:\2,500(税抜) / \2,750(税込)品番:AVCD-63747 ▼収録内容[CD] (全品番共通) [Blu-ray] (初回生産限定盤 AVCD-63745/B)RIHO SAYASHI Billboard Live 2025 [Blu-ray] (CD+Blu-ray AVCD-63746/B)RIHO SAYASHI Billboard Live 2025 […]

