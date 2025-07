KURU KRUA初の自動車イベント「CARS AND COFFEE」を開催。クルマとコーヒーと、いい時間。

来週火曜日、日本自動車会館で会いましょう

「若者のクルマ離れ」なんて言葉、もうとっくに終わっているのかもしれない。ステアリングを握ったときに感じるあの自由さ、楽しさが、日常をちょっとだけドラマチックに変えることを、僕らはちゃんと知っている。

そんな“クルマのある暮らし”が好きな、すべての人へ。

7月29日(火)、東京・芝大門の日本自動車会館で、自動車ウェブメディア『KURU KURA』による初のリアルイベント「CARS AND COFFEE」を開催します。

テーマは「トヨタ車」。会場には、1965年に登場したトヨタ初の市販スポーツカーのトヨタ・スポーツ800や、誕生70周年を迎えたクラウン(5代目)、復活が噂されるセリカ(6代目)など、時代を彩った名車たちが一堂に集結。もちろん、それらを愛してやまないオーナーたちも一緒に。

CARS AND COFFEEは、ただの展示イベントではありません。当日は、KURU KURAの公式Instagramをフォローしてくれた方、先着100名様にアイスコーヒーをプレゼント。コーヒー片手にクルマを眺めながら、自由に語りあう──そんなゆるやかで、ちょっと贅沢な時間を楽しんで!

12時15分からは、元『Tipo』編集長の嶋田智之さんと、若手モータージャーナリストの瀬イオナさん、そして3人のトヨタ・オーナーによるトークショーも開催。愛車にまつわるエピソードや、今どき世代のクルマ事情が聞けるかも。

クルマの魅力って、スマホ越しじゃ伝えきれない! 来週火曜日の昼休みは、コーヒーとクルマに会いに、日本自動車会館へ。

INFORMATION

「CARS AND COFFEE」produced by KURU KURA #1. TOYOTA

開催日:2025年7月29日(火)

時間:11:30~13:30(トークイベントは12:15~)

開催場所:日本自動車会館 メインエントランス前

住所:東京都港区芝大門1丁目1-30 Map

イベント当日は、KURU KURAの公式Instagram(@kurukura_magazine)をフォローしてくれた方、先着100名様にアイスコーヒーをプレゼント。無くなり次第、配布終了となります。