µÜÂô¤ê¤¨¡¢¾Ð´é¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë±Ç¤¨¤ë¥¿¥¤¥È¤Ê¹õ¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª¡¡¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç¿´¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸ÆµÛ¡×
½÷Í¥µÜÂô¤ê¤¨¡Ê52¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼¡¡¥Ü¡¼¥Æ¡¡POPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¥×¥ì¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤äµ±¤¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
²½¾ÑÉÊ¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼¡¡¥Ü¡¼¥Æ¡×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò23Ç¯¤«¤éÌ³¤á¤ëµÜÂô¤Ï¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬±Ç¤¨¤ë¥¿¥¤¥È¤Ê¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤òÈþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë°áÁõ¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¤¤Éþ¤Ã¤Æ¥¹¥Ã¤È¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö²½¾ÑÉÊ¤òºî¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¸ÆµÛ¤ò¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£²½¾ÑÉÊ¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤¤Ë¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¸ÆµÛ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¿Í´Ö¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ã¤ÆÇ¯Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤óÊÑ²½¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£È©¼«¿È¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢É½¾ð¤È¤«»×¹Í¤À¤È¤«¸ì¤ë¸ÀÍÕ¤È¤«¡¢Á´¤Æ¥È¡¼¥¿¥ë¤·¤ÆË¤«¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Èþ¤·¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤ËÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
10Âå¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ëµ±¤¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¾ï¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¿´¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»Å»öÊÁ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬ËèÆü¡¢ËèºîÉÊ¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤ä¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤â·ë¶É¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤È¤¤¤¦¤«¡£´ïÂç¤¤¯¡¢µ¤Î©¤ÆÎÉ¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
Æ±¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢24Æü¡Á28Æü¤ËÅìµþ¡¦ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¿¹JP¥¿¥ï¡¼¤Î¡ÖHills¡¡House¡¡Sky¡¡Room¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£