先着・数量限定でもらえる!オリジナルクリアファイル8月5日AM7:00〜8月18日(または景品がなくなり次第終了)の期間中、対象のお菓子を3点購入すると、先着・数量限定でオリジナルクリアファイル(全6種)をその場で1枚プレゼントする。ひとり1店舗のお買い物につき各種1枚、計6枚まで。全国のローソン(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)が対象、「ローソンスマホレジ決済」は対象外。先着数量限定のため、景品がなくなり次第終了となる。○数量限定!オリジナルグッズ店頭販売「アクリルスタンド」(各1,650円・全4種)8月5日より、ローソン店頭にて描き下ろしイラストを使用したグッズを販売する。取り扱い店舗はキャンペーンページを参照のこと。商品は数に限りがあるため、なくなり次第終了。また8月4日より@Loppi・HMV&BOOKS onlineでの販売も予定している。販売商品は「アクリルスタンド」(各1,650円・全4種)。@Loppi・HMV&BOOKS online予約期間は、8月5日10:00〜9月8日23:30、お渡しは2026年2月12日より開始。○予約グッズ先行販売&コラボ装飾店舗8月5日10:00〜8月18日20:00の期間中、アキバ・トリム店(東京都千代田区神田佐久間町1-6-5)にて、描き下ろしのオリジナルイラストを使用した店舗装飾を施す。また、期間中は当該店舗限定でオリジナルグッズを店頭販売する。8月5日はAM9:00より整理券を配布、オリジナルクリアファイルがもらえるキャンペーン、オリジナルグッズ販売はAM10:00より開始。販売商品は「トレーディング缶バッジ 私服Ver.」(550円・全4種)、「トレーディング缶バッジ デフォルメVer.」(550円・全4種)、「ステンレスタンブラー」(3,300円・(全1種)、「デスクマット」(2,750円・全1種)、「トレーディングミニアクリルスタンド」(880円・全4種)、「カード付きパスケース&ネックストラップセット」(3,300円・全1種)。「トレーディング缶バッジ 私服Ver.」(550円・全4種)「トレーディング缶バッジ デフォルメVer.」(550円・全4種)「ステンレスタンブラー」(3,300円・(全1種)「デスクマット」(2,750円・全1種)「トレーディングミニアクリルスタンド」(880円・全4種)「カード付きパスケース&ネックストラップセット」(3,300円・全1種)○@Loppi・HMV&BOOKS online限定予約販売@Loppi・HMV&BOOKS online限定で『ブルーアーカイブ』のオリジナルグッズを予約販売する。受付期間は8月5日10:00〜9月8日23:30、お渡し日は2026年2月12日より開始。取り扱いアイテムは「特大タペストリー(全4種)」(各9,900円)、「ミニマスコット(全4種)」(各2,970円)。「特大タペストリー(全4種)」(各9,900円)「ミニマスコット(全4種)」(各2,970円)○店内マルチコピー機ローソンプリント8月5日〜11月3日の期間中、ローソン店内に設置のマルチコピー機にて、オリジナル商品を販売する。「オリジナルブロマイド(全8種)」は、L判が300円、2L判が500円。「オリジナルブロマイド(全8種)」L判300円、2L判500円。(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.(C)Lawson, Inc.※画像は全てイメージです。また、各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。