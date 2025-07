◆Chi☆Q「NEO平成レトロ展」に来てほしいのはHey! Say! JUMP

【モデルプレス=2025/07/23】“平成元年デビューのエスパーアイドル”Chi☆Q(ち・きゅー)の⼤地守(だいち・まもる)と久間一平(きゅうま・いっぺい)が23日、東京・西武渋谷店にて開催された「NEO平成レトロ展」公式アンバサダー取材会に登壇。Hey! Say! JUMPの名前を挙げる場面があった。同展を観に来てほしい後輩はいるか、と問われると大地は「うちの小僧たちでしょ…」と考えるも、久間が「やっぱりHey! Say! JUMPには来てほしい」とはっきり答えた。大地は「きっとHey! Say! JUMPですからね、自分たちがアンバサダーできると思っていたはずですから、悔しがってると思いますしね」と推測。久間は「山田くんとか拡散力ありそうだしな…」と山田涼介の名前を挙げていた。

◆Chi☆Q(ち・きゅー)「NEO平成レトロ展」公式アンバサダー就任

◆Chi☆Q(ち・きゅー)プロフィール

平成時代に流行ったグッズやカルチャーなどを取り入れる「平成レトロ」。7月24日から8月31日まで西武渋谷店 A館2F イベントスペースにて開催される同展は、平成という近くて遠い時代の魅力を追求し、「懐かしい」も「エモい」も全て詰め込んだ展覧会となっている。スタッフからの熱烈オファーにより公式アンバサダーを務めることとなったChi☆Qは、元号が昭和から平成に変わった1989年4⽉1⽇に、同期⼊所の⼤地と久間による2⼈組エスパーアイドルとしてデビュー。グループ名は、⼤地と久間の名前からの引⽤と、地球を代表するアイドルになるようにと名付けられた。大地は1975年⽣まれ。千葉県出⾝。Chi☆Qの初期メンバーで、エスパーアイドル時代はスプーン曲げ担当。グループのスポークスマンで、メディア出演や取材は⼤地が表⽴ってしゃべる。久間の能⼒を誰よりも信じており、これまでアイドルを辞めようとした久間を、幾度となく説得。久間は1977年⽣まれ。静岡県出⾝。Chi☆Qの初期メンバーで、エスパーアイドル時代は念写担当。エスパーアイドル期に超能⼒の特訓を積み重ねた結果、本当に能⼒を獲得した。2006年には現役アイドルとしては異例となる、参議院選挙への⽴候補を果たす。(落選)2人は5月25日より解散コンサート『Chi☆Q サヨナラコンサート Metsubo!!』を東京・大阪・静岡の3都市で開催。8月18〜22日には、東京・EX THEATER ROPPONGIでも開催する。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】