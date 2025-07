米NVIDIAは7月22日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 577.00」の提供を開始した。NVIDIA App等でリリースされ、手軽に適用できる。「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 577.00」公開、Unreal Engine 5版『VALORANT』を正式サポートへ

11個のタイトルでDLSS Override機能のサポートを追加し、2つの不具合を修正したドライバアップデート。なかでも7月29日にタクティカルFPS『VALORANT』で提供予定の「パッチ11.02」では同作がUnreal Engine 5へと全面的にアップデートされることを受けて、GeForce Game Ready Driverでの対応を実施。引き続きNVIDIA Reflexを活用した強力なゲームプレイをサポートするとしている。○DLSS Overrideに対応する新作7 Days to DieBrickadiaMonster Energy Supercross 25 - The Official Video GameMonster Hunter WildsREMATCHRoboCop: Rogue City - Unfinished BusinessStrinovaStygian: Outer GodsWarhammer 40,000: Space Marine 2Warhammer 40,000: Speed FreeksWUCHANG: Fallen Feathers○解消した不具合Counter-Strike 2: ASUS ROG PG27AQN モニターで 4:3 アスペクト比解像度を使用すると画面が真っ黒になる [5300665]NARAKA BLADEPOINT: DX11 および DLSS 超解像度使用時に特定のマップで安定性の問題が発生する [5374090]