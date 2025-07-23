¡ÚÀîºê¶¥ÎØ¡ÛàÄï¤Ï¤Ä¤é¤¤¤èáµÈÅÄÍ´õ¤ÈÏÆËÜÍ¦´õ¤¬¥¬¥Á¥Ð¥È¥ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï½ý¤ò¤Ê¤á¹ç¤¦Ãç¡×
¡¡Àîºê¶¥ÎØ¥Ê¥¤¥¿¡¼£Æµ¡Ö¤ª¤Ä¤±¤â¤Î·Ä£²£²¼þÇ¯¥«¥Ã¥×¡×¤¬£²£´Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£½éÆüÆÃÁª£±£²£Ò¤Ï¤È¤â¤Ë°ÎÂç¤Ê·»¤ò»ý¤Ä£²¿Í¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£µÈÅÄÍ´õ¡Ê£²£³¡á°ñ¾ë¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï½ý¤ò¤Ê¤á¹ç¤¦Ãç¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÏÆËÜÍ¦´õ¡Ê£²£¶¡áÊ¡°æ¡Ë¤¬Áê¼ê¤À¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡¢µÈÅÄÂóÌð¤È¤¤¤¦º£Ç¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼²¦¡Ê£Çµ£²¾¡¡Ë¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÏÆËÜ¤Ï¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥àÃ£À®¼Ô¤ÎÏÆËÜÍºÂÀ¡Ê£Ç£Ð£±¾¡¡¢£Çµ£±£°¾¡¡Ë¤ò·»¤Ë»ý¤Ä¡£¡Ö¤¹¤´¤¤·»¤¬¤¤¤Æ¡¢Ì¾Á°¤¬¥æ¥¦¥¤Ç¡×¤È¶¦ÄÌÅÀ¤ÎÂ¿¤¤£²¿Í¤À¡£²áµî¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¡ÖµÈÅÄ·¯¤¬¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¼«Ê¬¤¬Æ¨¤²¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÏÆËÜ¤ÏÏÃ¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶¦ÅÝ¤ì¤Î·Á¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ã±µ³¤ÎÀÐÄÍ¹§¹¬¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì£³¼Ö¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£°Õµ¤¹þ¤àÏÆËÜ¤òÁ°¤Ë¡¢µÈÅÄ¤Ï¡ÖÄ¾Á°¤ÎÎý½¬¤Ç¡ÊµÈÂô¡Ë½ãÊ¿¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¥µ¥ó¤òÀõ¤¯¤·¤¿¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡µÈÂô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¢¤¢¸«¤¨¤ÆÁ¡ºÙ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·òÆ®¤ò£²¿Í¤ÇÀÀ¤¤¤Ä¤Ä¡Ö·»¤¿¤Á¤ÏÍÛ¡¢Äï¤¿¤Á¤Ï±¢¡¢¤¯¡Á¡Á¤Ã¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»ØÄêÎý½¬¤Ë¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÁ°¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê¤ÈÎÞ¤ò¤Ì¤°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£