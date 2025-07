MISS MERCY

「GIRLS NEW ERA」(新時代の女の子たち)をコンセプトに活動する女性6人組ダンスボーカルグループMISS MERCY(ミスマーシー)による14thシングル「Bon appetit」(eはアキュートアクセント付き)が、7月23日より各音楽配信サービスでデジタルリリースされた。

7月27日には、東京・有楽町の“I'M A SHOW”にて5thワンマンライブの開催を控えるMISS MERCY。先日新メンバーが加入することも発表された同グループでは、現在メンバーそれぞれにフィーチャーした楽曲を順次リリースしており、4月27日に配信された第1弾楽曲では、IONをイメージした12thシングル「珈琲とバブルガム。」を、続く第2弾ではMIYUをイメージした楽曲「I SWEEK;)」を5月26日にリリース。そしてこのたびメンバーフィーチャー曲の第3弾としてCOCONAをイメージした楽曲「Bon appetit」がデジタルリリースとなった。

「Bon appetit」は、ギラギラとしたエレクトリックなサウンドに、MISS MERCYとして歩んできたCOCONAの人生を乗せた熱い歌詞が描かれた楽曲となっている。なおCOCONAは本楽曲の作詞にも一部参加しており、「いつも応援してくれている“Mirror”(ミラー、ファンの総称)の皆さんと、もっと大きなステージへ一緒に進んでいきたい、そんな気持ちを歌に乗せたいと思いました。」とコメントしている。

また、先日グループへの加入が明らかとなったばかりの新メンバーも歌唱参加しており、7月27日より新体制となるグループの魅力もたっぷりと詰まった一曲となっている。【COCONAコメント】今回、初めて作詞に携わらせていただきました。この楽曲には、聴いてくれているあなたの背中も押してくれるような前向きなメッセージが込められています。作詞参加のお話をいただいたとき、いつも応援してくれている“Mirror”の皆さんと、もっと大きなステージへ一緒に進んでいきたい、そんな気持ちを歌に乗せたいと思いました。どんな挑戦も追い風に変えて、「この道を選んでよかった」と胸を張って言えるように。どんな困難も楽しみに変えていける、そんなポジティブな力を届けられたら嬉しいです。自分は、私たちの楽曲『Will』の歌詞に救われ、自信をもらいました。だからこそ、この楽曲が『Will』の続編のような存在になれたらという思いもあります。ぜひ、歌詞にも耳を傾けて聴いていただけたら嬉しいです。■「MISS MERCY(ミスマーシー)」とは「GIRLS NEW ERA」(新時代の女の子たち)をコンセプトに2018年からプロジェクトが始動。 2022年3月のデビューシングル「Cinderella」は、Da-iCE のパフォーマー工藤大輝氏が作詞・作曲を手がけたことで話題になり、『東京ガールズコレクション 2023 SPRING/SUMMER』のオープニングアクトとして出演を果たした。2024年7月には2ndミニアルバム「Turn Up」をリリース。7月27日にはI’M A SHOWにて5th ワンマンライブ「Will You Try MISS MERCY?」の開催が決定しており、同日18時開演の第2部公演では新メンバーのお披露目も予定している。