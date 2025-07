空には“巨大昆虫”、地面には“お宝”が眠る！佐久平ハイウェイオアシス パラダ「夏休み期間限定の新体験」

「佐久平ハイウェイオアシス パラダ」では、2025年夏休みに向けて2つの新体験が楽しめます☆

佐久平ハイウェイオアシス パラダ「夏休み期間限定の新体験」

● 所在地 : 〒385-0003 長野県佐久市下平尾2681

● TEL : 0267-67-8100(代表)

● アクセス : 上信越自動車道「佐久平スマートIC」直結

「佐久平ハイウェイオアシス パラダ」では、2025年夏休みに向けて2つの新体験が楽しめます☆

8月上旬よりスタートする【巨大昆虫の森】は、夏季限定で運行される「山頂リフト」乗車中にだけ体験できる、まったく新しい屋外展示アトラクションです。

さらに、【お宝ハンター】は7月26日〜8月31日の夏休み期間中、毎日開催が決定!

空と地面、それぞれに広がる“冒険フィールド”が楽しめます。

■イベント詳細

【山頂リフト限定!空から見下ろす《巨大昆虫の森》】

展示期間:2025年8月上旬〜夏季営業終了まで

観覧条件:フリーパスまたはサマーリフト乗車券の購入が必要

※チケットはキッズランドチケット売り場にて販売しています。

毎年夏だけ運行する「山頂リフト」に乗ると、森の中に突如現れる巨大なカブトムシやクワガタ、バッタたちが視界に!空中から覗き見るように楽しめる、非日常の昆虫ワールドが待っています。

● 展示は「山頂リフト」区間限定

● 虫好きな子も、ちょっと苦手な子も、リフトに乗って空から眺めるから楽しい!

● フォトチャンス満載の映えスポット

【地中からお宝を掘り出せ!《お宝ハンター》】

開催期間:2025年7月26日(土)〜8月31日(日) 毎日開催

参加費 :1,000円/回

制限時間内に探し放題(宝石持ち帰り可)

開催場所:キッズランド内特設エリア

キッズランドで大人気の発掘体験「お宝ハンター」は、この夏休み期間中、毎日開催!砂の中に眠る宝石を制限時間内に探し出して、見つけたお宝はそのまま持ち帰れます。

● 宝探しに夢中!子ども向け体験イベントの大定番

● 子どもから大人まで楽しめる発掘体験!

● 色とりどりの天然石やパワーストーンが出てくるかも!?

■ パラダだからできる!高原の自然で楽しむ「空と地面」のダブルアドベンチャー!

高原の大自然を舞台に、空から巨大昆虫を眺め、地面では宝石を発掘。

“空と地面”で広がる2つの冒険は、ここパラダでしか体験できません!

ご家族で一日たっぷり遊べる、新しい夏の思い出がここにあります。

