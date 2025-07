【Wonder Festival 2025 Summer】 会場:幕張メッセ 国際展示場 開催日:7月27日 ブース番号:7-08

Myethosは、フィギュア「FairyTale - Another 白鳥の湖」の制作決定を発表した。

本フィギュアは同社オリジナルフィギュアシリーズ「FairyTale - Another」シリーズ新作。「白鳥の湖」をモチーフにフィギュア化したものとなっている。

7月28日開催のイベント「Wonder Festival 2025 Summer」にて展示を予定している。

また、イベントでは「Gift+ シリーズ」最新作展示や「Gift+ 1/8 キャストリス スターレイル LIVE Ver.」などの新作の彩色原型も展示を予定している。

(C)Myethos Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.