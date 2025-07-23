Ž¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇŽ£¤Î±Æ¶Á¤ò"1Ëü¼Ò"¤ËÊ¹¤¤¤¿·ë²Ì
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤¬¼«¼Ò¤Î»ö¶È³èÆ°¤ËÍ¿¤¨¤ëÃ»´üÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§makoto.h / PIXTA¡Ë
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤ÎÃ»´üÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¶È³¦¤´¤È¤Ë²óÅú¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë
¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢ÆüËÜ¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤Ï15¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Åö½é¤ÎÀÇÎ¨¡Ê25¡ó¡Ë¤è¤ê¤â°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢·è¤·¤Æ³Ú´Ñ»ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤ËÄÉ²Ã´ØÀÇ¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½ÉÊ¤ä¼«Æ°¼Ö¡¦Æ±ÉôÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ïº£¸å¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ç¡Ö¥×¥é¥¹±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×´ë¶È¤Ï1¡óÌ¤Ëþ
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤¬¼«¼Ò¤Î»ö¶È³èÆ°¤ËÍ¿¤¨¤ëÃ»´üÅª¤Ê±Æ¶Á¡Êº£¸å1Ç¯°ÊÆâ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡ãÄ´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î17Æü¡Á6·î30Æü¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡Ë¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ2Ëü6237¼Ò¡¢Í¸ú²óÅú´ë¶È¿ô1Ëü435¼Ò¡Ê²óÅúÎ¨39.8¡ó¡Ë¡ä¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¹¤ë´ë¶È¤¬40.7¡ó¡¢¡Ö±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬33.2¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Â¾Êý¡¢¡Ö¥×¥é¥¹±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¤ï¤º¤«0.9¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢4¼Ò¤Ë1¼Ò¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê25.1¡ó¡Ë¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤ò¶È³¦ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ¯¸À¤Ç¼è¤ê»ß¤á¤¿¡×¡Êµ¡³£À½Â¤¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡ØÀ½Â¤¡Ù¤¬48.7¡ó¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢¡Ø±¿Í¢¡¦ÁÒ¸Ë¡Ù¡Ê48.6¡ó¡Ë¡¢¡Ø²·Çä¡Ù¡Ê45.7¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¤È¤ê¤ï¤±¡¢¡ÖÍ¢Á÷ÍÑµ¡³£¡¦´ï¶ñÀ½Â¤¡×¤Ï68.1¡ó¤È7³ä¶á¤¯¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¤Î´ë¶È¤Ç·Ù²ü´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¸½¾õ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê±Æ¶Á¡Êº£¸å5Ç¯ÄøÅÙ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï44.0¡ó¤ÈÃ»´üÅª¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹±Æ¶Á¤Î³ä¹ç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤¬38.5¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë´ë¶È¤Ï16.5¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢Àè¹Ô¤¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤«¤é¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ä¡¢¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸«Êý¤ËÅ¾¤¸¤¿´ë¶È¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡Ú²èÁü4Ëç¡ÛÄë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤¬ÆÈ¼«Ä´ºº¤·¤¿¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤ÎÃ»´üÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤³¤Á¤é¡£¶È³¦¤´¤È¤Ë²óÅú¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë
¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤ÎÃ»´üÅª¤Ê±Æ¶Á¡Ê½Ð½ê¡§Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¡Ë
25Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î´ë¶ÈÅÝ»º¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÄ¶¤¨¤Î5003·ï¤Ë
´ë¶ÈÅÝ»º¤Ï´Ë¤ä¤«¤ÊÁý²Ã¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î´ë¶ÈÅÝ»º¤Ï5003·ï¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯¡Ê4887·ï¡Ë¤ò2.4¡ó¾å²ó¤Ã¤¿¡£Áý²Ã¥Ú¡¼¥¹¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾åÈ¾´ü¤È¤·¤Æ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁý²Ã¤Ç¡¢2013Ç¯¡Ê5310·ï¡Ë°ÊÍè12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë5000·ïÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÊª²Á¹â¡×¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÅÝ»º¤Ï449·ïÈ½ÌÀ¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç400·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¸¶ºàÎÁ¤äÇ³ÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ë¼ý±×°²½¤Î¤Û¤«¡¢¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤Î¾å¾º¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤ºÅÝ»º¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
·îÊÌ¤Î¿ä°Ü¤ò¤ß¤Æ¤â¡¢Àï¸åºÇÄ¹¤ÎÏ¢Â³Áý²ÃµÏ¿¡Ê36¥«·îÏ¢Â³¡Ë¤Ï2025Ç¯5·î¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤¬¡¢6·î¤Ï869·ï¡ÊÁ°Ç¯Æ±·î807·ï¡Ë¤ÈÁ°Ç¯Èæ7.7¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÝ»º·ï¿ô¼«ÂÎ¤Ï¡Ö¹â»ß¤Þ¤ê¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ëÊª²Á¹â¡¢¿Í¼êÉÔÂ¡¢²Á³ÊÅ¾²ÇÆñ¡¢¥¼¥í¥¼¥íÍ»»ñ¤ÎÊÖºÑÉéÃ´Åù¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ÉéºÄ5000Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤¬Á´ÂÎ¤Î6³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤¿¡£
¶ÈÎò40Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¼«Æ°¼ÖÉôÉÊÍÑ¤Î¶â·¿¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¶¨¿ÊÀºµ¡¡×¤Ï¡¢¼«¸ÊÇË»º¿½ÀÁ¤Î½àÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¶ÈÎò40Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¼«Æ°¼ÖÉôÉÊÍÑ¤Î¶â·¿¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¶¨¿ÊÀºµ¡¡×¡ÊµþÅÔÉÜµþÅÄÊÕ»Ô¡Ë¤Ï¡¢7·î7Æü¤Þ¤Ç¤Ë»ö¶È¤òÄä»ß¤·¡¢¼«¸ÊÇË»º¿½ÀÁ¤Î½àÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
500¥È¥ó¥×¥ì¥¹µ¡¤òÍ¤·¡¢Âç·¿¤Î¶â·¿À½Â¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¶å½£¤«¤éÅì³¤¥¨¥ê¥¢¤Î¼«Æ°¼ÖÍÑ¥×¥ì¥¹ÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤äÈÄ¶â¥×¥ì¥¹¡¦¶â·¿¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤òÆÀ°ÕÀè¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³µ¡´ï¥×¥ì¥¹¶â·¿¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥ÈÉôÉÊ¥×¥ì¥¹¶â·¿¤âÀ½Â¤¤·¡¢2015Ç¯4·î´ü¤Ë¤ÏÇ¯´ÖÇä¾å¹âÌó1²¯8900Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤ÏºÎÍÑÆñ¤«¤é¿Í¼êÉÔÂ¤¬Â³¤¡¢Ç¯´ÖÇä¾å¹â¤ÏÌó1²¯±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤Î·ã²½¤ä¼Ú¤êÆþ¤ìÉéÃ´¤Ê¤É¤¬½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¼õÃí¤¬Áý²Ã¤·¤¿2023Ç¯4·î´ü¤ÎÇ¯´ÖÇä¾å¹â¤ÏÌó1²¯6400Ëü±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ñºà²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤«¤é¼ý±×À¤Ï°²½¡£
2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤«¤éÀèÁ÷¤ê¤È¤Ê¤ë°Æ·ï¤ÎÁý²Ã¤Ç¼õÃíÎÌ¤¬µÞ¸º¤·¡¢»ñ¶â·«¤ê¤¬µÞÂ®¤Ë°²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Àè¹Ô¤¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æü»º¤ÎºÆ·ú¤ä¥Þ¥ì¥ê¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ
¹ñÆâ³°¤Î¹©¾ìÊÄº¿¤Î·×²è¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï7·î15Æü¡¢2027Ç¯ÅÙËö¤ò¤â¤Ã¤Æ²£¿Ü²ì»Ô¤ÎÄÉÉÍ¹©¾ì¤Ç¤Î¼ÖÎ¾À¸»º½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ÖÎ¾À¸»º¤ÏÆü»º¼«Æ°¼Ö¶å½£¡ÊÊ¡²¬¸©´£ÅÄÄ®¡Ë¤Ë°Ü´É¤µ¤ì¤ë¡£
ÄÉÉÍ¹©¾ì¤Ç¼ÖÎ¾À¸»º¤Ë·È¤ï¤ë½¾¶È°÷¤ÏÌó2400¿Í¡£À¸»º½ªÎ»¸å¤Î¹©¾ì³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸¡Æ¤Ãæ¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¸ÛÍÑ¡¦ÃÏ¸µ·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
¼«Æ°¼ÖÉôÉÊÂç¼ê¡Ö¥Þ¥ì¥ê¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤Ê¤É¥°¥ë¡¼¥×76¼Ò¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ç¥é¥¦¥§¥¢½£Ï¢Ë®ºÛÈ½½ê¤Ø¥Á¥ã¥×¥¿¡¼11¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¡Ë
6·î11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊÂç¼ê¡Ö¥Þ¥ì¥ê¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ê¤É¥°¥ë¡¼¥×76¼Ò¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ç¥é¥¦¥§¥¢½£Ï¢Ë®ºÛÈ½½ê¤Ø¥Á¥ã¥×¥¿¡¼11¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï3Ç¯Á°¤Î2022Ç¯6·î¤ËÆüËÜ¤ÇÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆÀ¸·×²è¤ÇÄê¤á¤¿ºÄÌ³ÌÈ½ü¸å¤Î½é²óÊÛºÑ¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÇËÃ¾¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼11¤Ç¤Ï½¾¶È°÷¤ä¼è°úÀè¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏÍú¹Ô¤¬Í½Äê¤µ¤ì¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ä¹©¾ìÅù¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤Ø¤ÎÃ»´üÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤ß¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤È¼è°ú¤Î¤¢¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Ë1731¼Ò¤¢¤ê¡¢³Æ¼Ò¤ÎÆ°¸þ¤Ï·ÑÂ³Åª¤ËÃí»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
À¯ÉÜ¤Ï6·î13Æü¡¢·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¤Ç¤ÎÅú¿½¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö·ÐºÑºâÀ¯±¿±Ä¤È²þ³×¤Î´ðËÜÊý¿Ë2025¡×¡Ê¹üÂÀÊý¿Ë2025¡Ë¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡£¡ÖÄÂ¾å¤²À¯ºö¤³¤½¤¬À®Ä¹ÀïÎ¬¤ÎÍ×¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÅöÌÌ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ª¤è¤ÓÄÂ¾å¤²¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿À®Ä¹·¿·ÐºÑ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤Î¸ÄÊÌÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÆÀ¸»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê´ë¶È¤Î¥í¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡ÊÏ¢Â³Åª¤ÊM&A¤Ë¤è¤ë½¸Ìó²½¡¦Åý¹ç¡Ë¤ÎÂ¥¿Ê¤ä¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¡¦¿®ÍÑÊÝ¾Ú¶¨²ñ¤ÎIT²½¤Ë¤è¤ë´ë¶È¤ÎÍ½Ãû´ÉÍý¶¯²½Åù¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¼ç¤Ê¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤Ï3¤Ä
º£¸å¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¼ç¤Ê¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤¬¸ÇÂÃ¤òÆÝ¤ó¤Ç¸«¼é¤ë¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÃæ¿È¤Î¤Û¤«¡¢¢¥¤¥é¥ó¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÌäÂê¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñ²È´Ö¤ÎÉðÎÏÊ¶Áè¡¢£7·î20Æü¤ËÅê³«É¼¤ò½ª¤¨¤¿»²µÄ±¡Áªµó¸å¤ÎÀ¯¼£¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤È¤¯¤Ë£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤ÞºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÉÔ°ÂÄêÍ×ÁÇ¤È¤¤¤¨¤ë¡£¡Ö¹ñÀ¯¤ËÄäÂÚ¤ò¾·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÐÇËÁíÍý¤Î¸ÀÍÕ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢½°»²Î¾±¡¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤ë¸·¤·¤¤À¯¸¢±¿±Ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿×Â®¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤ÊÊª²Á¹âÂÐºö¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¿ä¤·¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«Í×ÃíÌÜ¤À¤í¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬·Êµ¤¤Î²¼²¡¤·Í×°ø¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿Í·ïÈñ¾å¾º¤òÍ×°ø¤È¤¹¤ëÊª²Á¹â¤È¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ÎÄãÌÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼ý±×Äã²¼¶ÉÌÌ¤Ç¤Î¡Ö¥³¥í¥Ê¼Ú´¹ÊÝ¾Ú¡×¤ÎÊÖºÑËÜ³Ê²½¤¬ÅÝ»º¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¸²ºß²½¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤¬Ê£¹çÅª¤Ë±Æ¶Á¤·¹ç¤¦·Á¤Ç¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÅÝ»º¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£2025Ç¯¤Î´ë¶ÈÅÝ»º¤Ï¡¢ÎãÇ¯¡¢Ç¯¸åÈ¾¤ËÁý²Ã¥Ú¡¼¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ëÆÃÀ¤Ë´Õ¤ß¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö1Ëü·ïÆÍÇË¤â»ëÌî¤Ë¡Ö´Ë¤ä¤«¤ÊÁý²Ã¡×¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Öº£Ìë¤Î²ñ¿©¤ÇÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÅöÆü¤ËÅÝ»º¤¹¤ë¤È¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥¡×¡¡¹âµéÃæ²ÚÎÁÍý¤ÎÌ¾Ìç¡ÔæÛÄÁÜì¡ÕÅÝ»º¤Î°ìÉô»Ï½ª¡¡¡È3ÅÙÌÜ¤ÎÅÝ»º¡É¤ÏÉ¬Á³¤«¡¡¤Ç¤Ï¡¢Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆâÆ£½¤»á¤¬¡¢Ï·ÊÞÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ÎÅÝ»º¤ÎÅ¿Ëö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÆâÆ£ ½¤ ¡§ Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯ ¾ðÊóÅý³çÉô¡¡¾ðÊóÊÔ½¸²ÝÄ¹¡Ë