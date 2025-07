イングランド代表として公式戦通算82試合に出場した経験を持つ実力者は今夏去就が注目されている。



『BBC』のサミ・モクベル氏によると、チェルシーに所属する30歳のイングランド代表FWラヒーム・スターリングにバイヤー・レヴァークーゼンが興味を示しているという。



リヴァプールの下部組織出身であるスターリングはこれまでリヴァプールやマンチェスター・シティ、チェルシーといったプレミアリーグのビッグクラブでプレイするなど長年トップレベルで活躍。しかし近年はパフォーマンスの低下が目立っており、昨夏にチェルシーからのレンタル移籍で加入したアーセナルでもインパクトを残せず、昨季はプレミアリーグでの先発出場が7試合、ゴールも0と厳しい状況が続いている。





