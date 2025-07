マメ クロゴウチ2025年秋冬コレクション「Katachi」──“かたち”を巡る旅の、その先へ。伊勢丹新宿店でポップアップを開催

繊細な感性と彫刻的なフォルムで、日本の美意識を現代に昇華させるMame Kurogouchi(マメ クロゴウチ)が、2025年秋冬コレクション「Katachi」の発売を記念し、2025年7月30日から8月5日まで、伊勢丹新宿店 本館3階=センターパーク/ザ・ステージ#3にてポップアップイベントを開催します。今回のポップアップでは、伊勢丹新宿店ならではの豊富なラインアップに加え、同店およびMame Kurogouchi Aoyama、ブランド公式オンラインストアのみで展開されるエクスクルーシブアイテムが登場。新たな季節の始まりを、特別な“かたち”とともに彩ります。

Photography: Ayumu Yoshida/Courtesy of Mame Kurogouchi「Katachi」の深化──触れられる造形美「Katachi」と題された2025年秋冬コレクションでは、2025年春夏に引き続き、かたちそのものへのまなざしがさらに深まります。自然や工芸といった外界のフォルムに着想を得た前シーズンから一歩進み、今季はデザイナー・黒河内真衣子自身の想像力と手の感覚を頼りに、“内なるかたち”を探る旅へと踏み出しました。布に触れ、縫い、構築するという身体的なプロセスを通して生まれたシルエットたちは、どこか彫刻的でありながら、柔らかく、しなやかな佇まいを湛えています。その奥行きある造形は、まさに“身にまとう彫刻”とも呼ぶべき存在感を放ちます。Photography: Ayumu Yoshida/Courtesy of Mame Kurogouchi限定カラー「BLACK×BLACK」が放つ静謐な存在感本ポップアップでは、コレクションの中でも象徴的なルックを構成したキャミソールドレスとスカートが、伊勢丹限定カラー「BLACK×BLACK」で初登場します。使用されているのは、小花柄ジャカードをベースに、シャリ感としなやかさを併せ持つオリジナルファブリック。繊細な柄と柔らかな光沢が、黒一色の中に豊かな陰影を生み出します。キャミソールドレスは、透け感のあるレースと伸縮性のあるベロアを切り替えた構成が印象的。軽やかな素材感とモダンなカッティングが、日常の中にそっと華やぎを添えてくれます。インナーを合わせたレイヤードスタイルはもちろん、一枚でドレスアップスタイルとしても映える一着です。Cupra Triacetate Floral Jacquard Camisole Dress7万400円(税込) Col.BLACKxBLACKCourtesy of Mame Kurogouchiスカートは、裾に向かって緩やかに広がるシルエットに、レースの縁取りが揺らめくデザイン。切り替え上まで裏地をあしらい、肌あたりにも配慮した着心地の良さも魅力です。BLACK×BLACKのワントーンで統一することで、異素材の質感や構築的なディテールが際立ち、静謐でありながらも力強い存在感を放ちます。CupraTriacetateFloral JacquardCamisoleDress7万400円(税込) Col.BLACKxBLACKCourtesy of Mame Kurogouchi“特別な日常”に寄り添う、Mame Kurogouchiのかたちエクスクルーシブなプロダクトは、フォーマルにもカジュアルにもスタイリング可能な柔軟性を備え、日々の装いに寄り添いながらも、纏う人の輪郭を美しく引き立ててくれます。クラフツマンシップと現代的な視点を融合させたMame Kurogouchiならではの世界観が、このポップアップ空間に凝縮されています。Photography: Ayumu Yoshida/Courtesy of Mame Kurogouchi2025年秋冬シーズンの幕開けにふさわしい、特別な“かたち”を体感できる一週間。ブランドの進化と、ものづくりへのまなざしをぜひ現地で感じてみてはいかがでしょうか。< Mame Kurogouchi 2025 Fall Winter Collection “Katachi”> POP UP会期:2025年7月30日(水)〜8月5日(火)会場:伊勢丹新宿店 本館3階 センターパーク/ザ・ステージ#3営業時間:午前10時〜午後8時