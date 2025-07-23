¡ØÄ¶RIZIN.4¡Ù¤Ï3ÉôÀ©¡õOP¥»¥ì¥â¥Ë¡¼2²ó¡¡¥á¥¤¥ó¤Ï¥¯¥ì¥Ù¥ëvs.Ä«ÁÒÌ¤Íè¡¢¥»¥ß¤Ï¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¡¼vs.ÌîÂ¼½ÙÂÀ
¡¡7·î27Æü¤Î¡ØÄ¶RIZIN.4 ¿¿²Æ¤Î·ö²Þº×¤ê¡Ù¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î»î¹ç½ç¤ÈÁ´ÂÎ¹½À®¤¬23Æü¡¢ºç¸¶¿®¹ÔCEO¤ÎSNS¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï3ÉôÀ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤â2²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£Á´18»î¹ç¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±vs.Ä«ÁÒÌ¤Íè¡¢¥»¥ß¤Ï¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ëvs.ÌîÂ¼½ÙÂÀ¡£
¡Ú23Æü21»þ¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ÛÊ¿ËÜÏ¡¡õ¼ÄÄÍÃ¤¼ù¤¬¡ØÄ¶RIZIN.4¡Ù¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡Ø³ÊÆ®BuZZ NEWS¡Ù
¡¡Âç²ñ¤Ï11»þÈ¾¤«¤é¤Î¡Ö·ö²Þ»°ÈÖ¾¡Éé¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¤Ë1²óÌÜ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥é¥¤µé¤È¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î2¤Ä¤ÎGP¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¤½¤·¤Æ2²óÌÜ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¸å¤Ë2³¬µé¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ºç¸¶CEO¤Ï¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È±é½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤òÀú¤ê¡¢¡Ö¤¤¤è¤¤¤èº£½µÆüÍËÆü¤Ë³«ºÅ¤¬Ç÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÀ§Èó¡¢²ñ¾ì¤Þ¤¿¤ÏPPV¤ÇLIVE´ÑÀï¤·¤ÆÎò»Ë¤ÎÀ¸¤¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡ü¡ØÄ¶RIZIN.4 ¿¿²Æ¤Î·ö²Þº×¤ê¡Ù¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
»î¹ç½ç
¡¦Âè15»î¹ç¡¡¥Õ¥§¥¶¡¼µé
¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±vs.Ä«ÁÒÌ¤Íè
¡¦Âè14»î¹ç¡¡¥é¥¤¥Èµé
¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ëvs.ÌîÂ¼½ÙÂÀ
¡¦Âè13»î¹ç¡¡¥Õ¥§¥¶¡¼µé
¶â¸¶ÀµÆÁvs.YA-MAN
¡¦Âè12»î¹ç¡¡68¥¥íµé
½©¸µ¶¯¿¿vs.ÀÖÅÄ¸ùµ±
¡¦Âè11»î¹ç¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
°æ¾åÄ¾¼ùvs.Ê¡ÅÄÎ¶×½
¡¦Âè10»î¹ç¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
°Ëß·À±²Övs.¥·¥ó¡¦¥æ¥¸¥ó
¡¦Âè9»î¹ç¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé
¥ä¥ó¡¦¥¸¥è¥óvs.°ÂÆ£Ã£Ìé
¡¦Âè8»î¹ç¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé
¿ÜÅÄË¨Î¤vs.NOEL
¢£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡Ê2¡Ë
¡¦Âè7»î¹ç¡¡¥Ø¥Ó¡¼µéGP
¾åÅÄ´´Íºvs.¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥½¥ë¥À¥È¥¥ó
¡¦Âè6»î¹ç¡¡¥Ø¥Ó¡¼µéGP
¥¸¥ç¥¼¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥Èvs.¥Þ¥ì¥¯¡¦¥µ¥â¥Á¥å¥¯
¡¦Âè5»î¹ç¡¡¥Õ¥é¥¤µéGP
¿ÀÎ¶À¿vs.»³ËÜ¥¢¡¼¥»¥ó
¡¦Âè4»î¹ç¡¡¥Õ¥é¥¤µéGP
¥¢¥ê¥Ù¥¯¡¦¥¬¥¸¥ã¥Þ¥È¥Õvs.À¬Ìðµ®
¡¦Âè3»î¹ç¡¡¥Õ¥é¥¤µéGP
°ËÆ£Íµ¼ùvs.¥¨¥ó¥«¥¸¥à¡¼¥í¡¦¥º¡¼¥ë¡¼
¡¦Âè2»î¹ç¡¡¥Õ¥é¥¤µéGP
¥Û¥»¡¦¥È¡¼¥ì¥¹vs.Àðµ×ÊÝÇîÀµ
¡¦Âè1»î¹ç¡¡¥Õ¥é¥¤µéGP
¸µÃ«Í§µ®vs.¥Ò¥í¥ä
¢£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡Ê1¡Ë
¡¦·ö²Þ»°ÈÖ¾¡Éé¡¡Âè3»î¹ç¡¡68¥¥íµé
°²ÅÄ¿ò¹¨vs.Ä¾¼ù
¡¦·ö²Þ»°ÈÖ¾¡Éé¡¡Âè2»î¹ç¡¡120¥¥íµé
µ®¸¿Àvs.°ðÅÄ¾
¡¦·ö²Þ»°ÈÖ¾¡Éé¡¡Âè1»î¹ç¡¡62¥¥íµé
Âç²ívs.·ª½©¾Í¸ç
¡Ú23Æü21»þ¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ÛÊ¿ËÜÏ¡¡õ¼ÄÄÍÃ¤¼ù¤¬¡ØÄ¶RIZIN.4¡Ù¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡Ø³ÊÆ®BuZZ NEWS¡Ù
¡¡Âç²ñ¤Ï11»þÈ¾¤«¤é¤Î¡Ö·ö²Þ»°ÈÖ¾¡Éé¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¤Ë1²óÌÜ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥é¥¤µé¤È¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î2¤Ä¤ÎGP¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¤½¤·¤Æ2²óÌÜ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¸å¤Ë2³¬µé¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡ü¡ØÄ¶RIZIN.4 ¿¿²Æ¤Î·ö²Þº×¤ê¡Ù¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
»î¹ç½ç
¡¦Âè15»î¹ç¡¡¥Õ¥§¥¶¡¼µé
¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±vs.Ä«ÁÒÌ¤Íè
¡¦Âè14»î¹ç¡¡¥é¥¤¥Èµé
¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ëvs.ÌîÂ¼½ÙÂÀ
¡¦Âè13»î¹ç¡¡¥Õ¥§¥¶¡¼µé
¶â¸¶ÀµÆÁvs.YA-MAN
¡¦Âè12»î¹ç¡¡68¥¥íµé
½©¸µ¶¯¿¿vs.ÀÖÅÄ¸ùµ±
¡¦Âè11»î¹ç¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
°æ¾åÄ¾¼ùvs.Ê¡ÅÄÎ¶×½
¡¦Âè10»î¹ç¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
°Ëß·À±²Övs.¥·¥ó¡¦¥æ¥¸¥ó
¡¦Âè9»î¹ç¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé
¥ä¥ó¡¦¥¸¥è¥óvs.°ÂÆ£Ã£Ìé
¡¦Âè8»î¹ç¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé
¿ÜÅÄË¨Î¤vs.NOEL
¢£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡Ê2¡Ë
¡¦Âè7»î¹ç¡¡¥Ø¥Ó¡¼µéGP
¾åÅÄ´´Íºvs.¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥½¥ë¥À¥È¥¥ó
¡¦Âè6»î¹ç¡¡¥Ø¥Ó¡¼µéGP
¥¸¥ç¥¼¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥Èvs.¥Þ¥ì¥¯¡¦¥µ¥â¥Á¥å¥¯
¡¦Âè5»î¹ç¡¡¥Õ¥é¥¤µéGP
¿ÀÎ¶À¿vs.»³ËÜ¥¢¡¼¥»¥ó
¡¦Âè4»î¹ç¡¡¥Õ¥é¥¤µéGP
¥¢¥ê¥Ù¥¯¡¦¥¬¥¸¥ã¥Þ¥È¥Õvs.À¬Ìðµ®
¡¦Âè3»î¹ç¡¡¥Õ¥é¥¤µéGP
°ËÆ£Íµ¼ùvs.¥¨¥ó¥«¥¸¥à¡¼¥í¡¦¥º¡¼¥ë¡¼
¡¦Âè2»î¹ç¡¡¥Õ¥é¥¤µéGP
¥Û¥»¡¦¥È¡¼¥ì¥¹vs.Àðµ×ÊÝÇîÀµ
¡¦Âè1»î¹ç¡¡¥Õ¥é¥¤µéGP
¸µÃ«Í§µ®vs.¥Ò¥í¥ä
¢£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡Ê1¡Ë
¡¦·ö²Þ»°ÈÖ¾¡Éé¡¡Âè3»î¹ç¡¡68¥¥íµé
°²ÅÄ¿ò¹¨vs.Ä¾¼ù
¡¦·ö²Þ»°ÈÖ¾¡Éé¡¡Âè2»î¹ç¡¡120¥¥íµé
µ®¸¿Àvs.°ðÅÄ¾
¡¦·ö²Þ»°ÈÖ¾¡Éé¡¡Âè1»î¹ç¡¡62¥¥íµé
Âç²ívs.·ª½©¾Í¸ç