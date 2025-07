粗品が9月10日(水)に2ndアルバム『佐々木直人』をリリースする。このアルバムより、収録曲「ビームソードで斬れたらいいのに」の先行がスタートした。 粗品は今年1月から5月にかけて、ボカロ曲のセルフカバー(10曲)、ボカロPとしての新曲(3曲)、玉野競輪のイメージソング(1曲)の計14曲を配信リリースする怒涛のロケットスタートを繰り広げてきた。 『星彩と大義のアリア』以来、約1年半ぶりとなる今回のニューアルバムは、上記の配信シングルとは被り無しの新曲12曲で構成。これまで同様、全曲、粗品が作詞/作曲/プロデュースを手がけ、粗品(G,Vo)〜藤本ひかり(Ba)〜岸波藍(Dr)のスリーピース編成で制作された。自身の本名をタイトルに冠し、前作リリース後に開催した2度の全国ツアーなどでのステージ経験を踏まえて、自分にしかできない音楽をとことんまで追求した作品となっている。 先行シングル「ビームソードで斬れたらいいのに」は、ライブでも人気の「ビームが撃てたらいいのに」の続編ともいえるストレートなロックナンバー。23日(水)深夜0時の配信を受けて、ミュージックビデオも公開された。 なお、CDは初回限定盤(CD+2DVD)と通常盤(CD)の2形態でのリリース。初回限定盤はトールサイズのデジパック仕様で、2枚のボーナスDVDは、「音楽」と「お笑い」と題され、それぞれのテーマの撮り下ろし映像をフルボリュームで収録される。 CDの初回プレス分には、2種の発売記念イベントへの参加資格がゲットできる応募抽選キャンペーンのエントリー用紙(シリアルナンバー入り)が封入される。初回限定盤の購入者対象は“粗品ファン感謝祭2025”と題し、粗品が珍しくファンサービスをしまくるイベント。通常盤の購入者対象は“粗品初弾き語りライブ「粗品の弾き語り」”と題し、粗品の人生初弾き語りライブを観客10名限定で開催する。 さらに、UNIVERSAL MUSIC STOREで予約すると「宛名入り粗品の本当の直筆サイン付トレーディングカード」が特典としてゲットできる。こちらは7月31日(木)23:59までに予約した方のみの期間限定特典。 粗品は新作を携え、10月に<粗品 全国五大都市ツアー「新世界より」>と題したZeppツアーを開催する。 配信シングル 「ビームソードで斬れたらいいのに」 2025年7月23日(水)配信https://soshina.lnk.to/BeamSwordPR ニューアルバム『佐々木直人』 2025年9月10日(水)発売初回限定盤(CD+2DVD):UCCS-9067 \8,800(tax in)封入特典:スマホサイズ・ステッカー1枚通常盤(CD):UCCS-1407 ¥3,300(tax in)封入特典:トレーディングカード3枚(全12種・ランダム)予約・詳細:https://soshina.lnk.to/NaotoSasakiPR CD ※初回限定盤・通常盤共通 粗品:vocal, guitar藤本ひかり:bass岸波 藍:drumsProduced by 粗品 初回限定盤ボーナスDVD収録内容DVD 1:音楽・アルバム全曲解説・「道化師のギャロップ」よりライブ映像 DVD 2:お笑い・3度目の幻の岡山旅行ロケ ◆CD購入者向け応募抽選キャンペーン初回プレス分に、抽選で下記イベントに参加できる応募シリアルコード付きチラシが封入初回限定盤⇒粗品ファン感謝祭2025粗品が珍しくファンサービスをしまくるイベント。11/11(火)都内某所にて開催通常盤⇒粗品初弾き語りライブ「粗品の弾き語り」粗品の人生初弾き語りライブを観客10名限定で開催。11/13(木)都内某所にて開催応募期間:2025年9月9日(火)11:00〜2025年9月16日(火)23:59 ◆特典UNIVERSAL MUSIC STORE:宛名入り粗品の直筆サイン付トレーディングカード※7月22日(火)23:00〜7月31日(木)23:59の10日間限定予約特典※ご応募殺到の場合は受付期間中でも終了させていただく可能性があります。 ・UNIVERSAL MUSIC STORE:ステッカー ※8/1(金)以降のご予約が対象・Amazon:ビジュアルシート・その他CDショップ:ポストカード※特典は数に限りがございます。※特典のお渡しは商品お届け時または店頭でのお会計時になります。 関連リンク ◆粗品 YouTube◆粗品 X◆粗品 Instagram◆粗品 ユニバーサルミュージック公式 <粗品 全国五大都市ツアー「新世界より」> 東京:2025年10月2日(木) Zepp Haneda(TOKYO)福岡:2025年10月7日(火) Zepp Fukuoka大阪:2025年10月9日(木) Zepp Osaka Bayside札幌:2025年10月21日(火) […]

