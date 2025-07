信州が新外国籍選手のダウムを獲得…昨季はセルビア強豪所属の206センチ

B2の信州ブレイブウォリアーズは7月23日、新外国籍選手のマイク・ダウムと2025-26シーズンの選手契約に合意したと発表した。

アメリカ出身で現在29歳のダウムは、身長206センチのフォワード兼センター。南ダコタ州立大学からヨーロッパに渡り、スペイン、イタリア、トルコ、セルビアでキャリアを重ね、NBAサマーリーグに参加した実績もある。セルビアの強豪クラブであるツルヴェナズヴェズダに所属した昨シーズンは、ユーロリーグにも出場し、1試合平均5.9得点2.7リバウンドをマークした。

今回の契約発表に際して、ダウムは「日本でプレーすることに、これ以上ないほどワクワクしています。日本に行って、チームに加わりファンの皆さんの前でコートに立つのが待ちきれません!今シーズンを特別な年にすべく全力を尽くします」と、クラブを通じてコメントした。

Mike Daum ON TIME for his meeting at the rim 🔔#NBA2KSummerLeague on NBA TV

📲 https://t.co/1vi3UqGwwk pic.twitter.com/Dfroh0Z1pi

- NBA (@NBA) July 14, 2023