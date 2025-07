そらるとまふまふによるユニット After the Rainが、11月1日~3日の3日間にわたるワンマンライブを神奈川 ぴあアリーナMMにて開催する。

本情報は、そらる活動17周年記念YouTube生配信にて発表されたもの。After the Rainのワンマンライブは、2024年8月にLaLa arena TOKYO-BAYで開催されて以来1年3カ月ぶりとなる。

1日目は『After the Rain Live 2025 ~After Halloween Night Party~』と銘打ち、“1日遅れのハロウィンライブ”を初開催。さらに2日目、3日目は初となる“バースデーライブ”となり、『After the Rain Birthday Party 2025 ~まふまふの日~』を11月2日に、『After the Rain Birthday Party 2025 ~そらるの日~』を11月3日に、それぞれ開催する。まふまふの実際の誕生日は10月18日でそらるの誕生日が11月3日と、誕生日が近い2人組だからこそ実現した今回のバースデー2デイズ企画となった。

なお、『After the Rain Birthday Party 2025 ~そらるの日~』公演は、そらるの誕生日当日となり、リアルバースデーライブとなる。

また、公演のキービジュアルはイラストレーター MACCOの描き下ろしビジュアルに。チケットの最速先行受付もスタートしており、イープラスでの受付は8月11日23時59分までとなっている。

(文=リアルサウンド編集部)