目もと、口もと、額、眉間の小ジワを潤いケア！ハーバー研究所『なめらか美肌ベース』

ハーバー研究所は、年齢サインを隠す『なめらか美肌ベース』を2025年9月19日(金)より、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『なめらか美肌ベース』

容量・価格:13g 2,640円(税込)

『なめらか美肌ベース』は、塗ることで小ジワを目立たなくさせる部分用化粧下地です。

小ジワの部分にファンデーションが溜まり、さらにシワが目立つといった、乾燥が進行する季節に気になる悩みを、潤いケアしながらカバーします。

目もと、口もと、額、眉間などの気になる小ジワになじませることで、年齢サインを隠して若々しい肌を演出します。

特長

◎微粒子スムースパウダー※1がシワの凹凸を埋めてカバー。

◎レフ板効果で光を拡散し、シワを目立たせる影を飛ばして、透明フィルターをかけたような自然な仕上がりに。

◎フィットゲル処方※2で肌に密着。

ヨレずに美しさをキープします。

◎保湿成分アーチチョーク葉エキス、スクワラン配合で、メイクしながら潤いが続きます。

◎肌色を選ばないカラーレスタイプ。

◎使いやすい先端アプリケーター付きチューブ容器。

<使用方法>

全顔用の化粧下地で整えた後、少量を出し小ジワなど凹凸の気になる部分に伸ばします。

その後、指で軽くたたくようになじませ、表面がサラッとしてからファンデーションをこすらず軽く押さえるように仕上げます。

メイク直しの際に使用の場合は、ヨレをスポンジなどでやさしくならしてからなじませます。

