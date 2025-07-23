¹õÌøÅ°»Ò¡¡Àï»þÃæ¤Îµ²±¡Ö¥¹¥ë¥á¤Î¤¿¤á¤Ë´ú¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤ÏÊ¼Ââ¤µ¤ó¤¿¤Á¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡×¿´¤Î½ý¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÏÃ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤«¤é°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤¬¡Ä
NHKÀìÂ°¥Æ¥ì¥Ó½÷Í¥Âè°ì¹æ¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ç50Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÅ°»Ò¤µ¤ó¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ÇÈ¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¼«½öÅÁ¡Ø¥È¥Ã¥È¤¢¤·¤¿¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
* * * * * * *
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÊ¼Ââ¤µ¤ó
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ò¤Õ¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥È¥â¥¨³Ø±à¤Î¾®ÎÓ½¡ºî¹»Ä¹ÀèÀ¸¤äÍ§¤À¤Á¡¢¤½¤ì¤Ë²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤òÊÌ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÀïÁè¤äÁÂ³«¤Î¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤°Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
ÀïÁè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤í¡¢¥È¥â¥¨³Ø±à¤«¤é¤Îµ¢¤êÆ»¤Ç¡¢¤¤é¤¤é¤Ò¤«¤ë¡¢Éý¤¬5¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤Î¡¢Ä¹¤¤¶ä¿§¤Î»æ¤ò¤Ò¤í¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶ä»æ¤Ï¡¢¥Ò¥é¥Ò¥é¤È¾å¤«¤éÉñ¤¤¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢Æ»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤Á¤ó¤È´¬¤«¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Í¥²í¤Ë¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤Ï´¿À¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£¤â¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤¤ì¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢°ìÀÚ¡¢¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤À¤«¤é¤À¡£
»ä¤Ï¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶ä»æ¤ò¤Ò¤í¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ë¡¢²È¤Ø»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¡¢ÀéÂå»æ¤ÎÈ¢¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»þ¡¹¡¢¤½¤¦¤Ã¤È½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ö¤·¤¯¡¢¤¦¤Ä¤¯¤·¤¯¡¢¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ë¡¢¤«¤¬¤ä¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀï¸å¤â²¿½½Ç¯¤«¡¢¤¿¤Ã¤Æ¤«¤éÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î¶ä»æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÈô¹Ôµ¡¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÅÇÈ¤òº®Íð¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶õ¤«¤é¤Þ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Î²¿¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤Î¤¤é¤á¤¯¶ä»æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿»ä¤ò¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ë¡¢¤Ê¤°¤µ¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ê¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ³²¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ë¡£
¶ä»æ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÅö»þ¤Îµ²±¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤È¸÷¤¬¼Í¤¹¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤¢¤¶¤ä¤«¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬Íî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¤·¡¢»ä¤¬Ã¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²¿¤Î¶þÂ÷¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¹¥ë¥á¤ÎÏÃ
Àï¸å¡¢¼«Ê¬¤¬¤¢¤ÎÀïÁè¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¡¢¹Í¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¤Ï¹Í¤¨¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³¡¢¥¹¥ë¥á¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¡¢ÀïÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦Ê¼Ââ¤µ¤ó¤Ë¡ÖËüºÐ¡ª ËüºÐ¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¤¢¤²¤Æ¡¢Æü¤Î´Ý¤Î´ú¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¡¢¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¡Ö¿©¤¤¿©¤¤¶µ¤Î¤ªÉ±¤µ¤Þ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿»ä¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¶ä»æ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Î¤³¤í¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥ë¥á¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥È¥Ã¥È¤¢¤·¤¿¡Ù¡ÊÃø¡§¹õÌøÅ°»Ò¡¿¿·Ä¬¼Ò¡Ë
¤½¤ì¤¬¡¢¼«Í³¤¬µÖ¤Î±Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢½ÐÀ¬¤·¤Æ¤¤¤¯Ê¼Ââ¤µ¤ó¤ËÆü¤Î´Ý¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖËüºÐ¡ª¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤¹¤È¡¢Ä®Æâ²ñ¤ÎÀ¤ÏÃ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ò¤È¤«¤é¡¢¥¹¥ë¥á¤ÎÂ¤ò¾Æ¤¤¤¿¤Î¤ò°ìËÜ¡Ê¤â¤Ã¤ÈÀµ³Î¤Ë¤Ï¡¢Â°ìËÜ¤ò¡¢¤µ¤é¤ËºÙ¤¯¡¢¤µ¤¤¤¿¤â¤Î¡Ë¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤À¡£¤ª²Û»Ò¤Ê¤É´Å¤¤¤â¤Î¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤À¤«¤é¡¢³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤ÉÌ£¤¬½Ð¤ë¥¹¥ë¥á¤¯¤é¤¤¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢¥¹¥ë¥á¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¡¢¶µ¼¼¤ÎÁë¤«¤é¡¢±Ø¤Î¤Û¤¦¤Ø¡¢¤ª¤ª¤¼¤¤¤Î¿Í¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢µÞ¤¤¤Ç¥È¥â¥¨³Ø±à¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª¤ª¤¼¤¤¤Î¿Í¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ê¼Ââ¤µ¤ó¤ò¸«Á÷¤ë²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¿¤Á¤Î¹ÔÎó¤Ê¤Î¤À¡£»ä¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë±Ø¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÊ¼Ââ¤µ¤ó¤ËÆü¤Î´Ý¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËèÆü¡¢±Ø¤«¤é¤Ï¡¢¼«Í³¤¬µÖ¶áÊÕ¤Ë½»¤àÉáÄÌ¤Î¤Ò¤È¤¿¤Á¤¬Ê¼Ââ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½ÐÀ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
»ä¤Î¿´¤Î½ý
¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¡ß¡ß·¯¡¢ËüºÐ¡ª¡×¤È¤µ¤±¤ó¤ÇÎ¾¼ê¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢Ê¼Ââ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤¸¤®¤ò¤·¡¢¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·ÉÎé¤·¤Æ¡¢¼¡¡¹¤ÈÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¤â¤Ã¤È¿©¤ÙÊª¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¹¥ë¥á¤â½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ê¼Ââ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤É¤ó½ÐÀ¬¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥ë¥á¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤È»ä¤Ï¤ª¸«Á÷¤ê¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
»ä¤¬²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÀïÃÏ¤ØÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¼ã¤¤Ê¼Ââ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¡¢°ìÂÎ¡¢²¿¿Í¤¬Ìµ»ö¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤â¤·¡¢¤É¤¦¤Ë¤«µ¢¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀïÃÏ¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¡¢¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡©
¤¢¤Î¤È¤¡¢¤¤¤¯¤é¾®³ØÀ¸¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥ë¥á¤Î¤¿¤á¤Ë´ú¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤ÏÊ¼Ââ¤µ¤ó¤¿¤Á¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¿¡£Ê¼Ââ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢´ú¤ò¤Õ¤ë»ä¤ò¸«¤Æ¡¢²¿¤ò»×¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¡¢»ä¤Î¿´¤Î½ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÄÌ¤Î¼ê»æ
¤³¤Î¥¹¥ë¥á¤ÎÏÃ¤ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£³¨ËÜ²è²È¤Î¤¤¤ï¤µ¤¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¤¬¡¢ÀïÁèÃæ¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤º¤ËËþ½£¤Ø¥¹¥±¥Ã¥ÁÎ¹¹Ô¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢Èà½÷¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡¢Ëþ½£¤Ø³«Âó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÃË¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÆüËÜ¤«¤é²Ö²Ç¤òÁ÷¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ãæ¹ñ»ÄÎ±¸É»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢Àï¸å¤É¤ì¤À¤±¡¢¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¤ò¶ì¤·¤á¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥ë¥á¤ÎÂÎ¸³¤òÃý¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÀïÁèÅö»þ¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤Î¸À¤¤Ìõ¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¡£¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿»ä¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç¿Í¤À¤Ã¤¿¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¿¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆóÅÙ¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òµã¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡¢¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤É¤â¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âÃý¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃËÀ¤«¤é°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¼ã¤¯¤·¤Æ½ÐÀ¬¤·¡¢Àï¾ì¤Ç¤ÏÌ¿¤¬¤±¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÀïÍ§¤¬»à¤Ë¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï±¿¤è¤¯µ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢»ä¤¿¤Á¤òÀï¾ì¤ËÁ÷¤Ã¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤¬Ã¯°ì¿Í¡¢ÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤Èº¨¤ß¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢º£Æü¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥ë¥á¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÀïÁè¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢»ä¤Ï¡¢¤¢¤¢¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤òµö¤½¤¦¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤«¤Ã¤¿ºÐ·î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¡¢»ä¤Ï²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¤«¤Ä¤ÆÊ¼Ââ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡¢¤³¤ÎÊý¤Î¼ê»æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢»ä¤³¤½¡¢²ù¤ä¤ó¤Ç¤¤¿Ä¹¤¤ºÐ·î¤«¤é¡¢¾¯¤·¤À¤±²òÊü¤µ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£ÀïÁè¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯Îð¤Î¿Í´Ö¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í´Ö¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ½ý¤Ä¤±¤ë¤Î¤À¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥È¥Ã¥È¤¢¤·¤¿¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£