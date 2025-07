ラプターズとカナダシリーズで対戦するマレー「ホームでプレーできるのはいつだって光栄」

7月22日。NBAは、2012年以降20度目となる「NBAカナダシリーズ2025」の開催を発表。今年は10月7日(現地時間6日)のプレシーズン期間にデンバー・ナゲッツとトロント・ラプターズがバンクーバーにあるロジャーズ・アリーナで激突する。

2023年の王者ナゲッツにはニコラ・ヨキッチ、ジャマール・マレー、アーロン・ゴードン、クリスチャン・ブラウンに加えて今夏にキャメロン・ジョンソン、ブルース・ブラウン、ティム・ハーダウェイJr.、ヨナス・バランチュナスを補強。

カナダ代表チームの一員で、高校時代までカナダで過ごしたマレーは、リリースを通じて「カナダでバスケットボールをプレーすること、ホームに戻ることはいつだって光栄で、喜ばしいこと。自分とこのチームがバンクーバーにいるバスケットボールに飢えたファンの前でラプターズと対戦する機会を楽しみにしています。すごく楽しいものになるよ!」とコメントしている。

一方のラプターズにはスコッティ・バーンズ、ブランドン・イングラム、イマニュエル・クイックリー、ヤコブ・パートル、グレイディ・ディックといった選手たちのほか、カナダ出身のRJ・バレット、AJ・ローソンが在籍している。

VANCOUVER… The @Raptors & @nuggets are coming to town on October 6! Register your interest now for #NBACanadaSeries presented by Bell.

➡️ https://t.co/YM7vnwK4yz pic.twitter.com/LOM1V2Y97U

- NBA Canada (@NBACanada) July 22, 2025