映画『リンダ リンダ リンダ』の4Kデジタルリマスター版公開にあたり、本作で韓国人留学生・ソンを演じたペ・ドゥナが来日し、他のメインキャストや山下敦弘監督と共に登壇するイベントが、8月21日と8月23日に開催されることが決まった。20年前の2005年7月23日に公開され、本日公開20周年を迎えた青春映画『リンダ リンダ リンダ』。この度、文化祭でのお披露目3日前にバンドに参加し、ブルーハーツをステージで歌うことになる韓国人留学生・ソンを演じたペ・ドゥナの来日が決定。さらに、8月21日に丸の内ピカデリーにて公開前夜祭イベント、8月23日にグランドシネマサンシャイン 池袋にてトークイベントが開催されることが決まった。

イベントには、ペ・ドゥナをはじめ、ドラムの山田響子を演じた前田亜季、ギターの立花恵を演じた香椎由宇、ベースの白河望を演じた関根史織(Base Ball Bear)、そして山下敦弘監督が登壇する。メインキャスト4人がそろうのは20年ぶり。来日決定について、ペ・ドゥナよりコメントも到着。“I’m coming to Japan! Let’s meet at the theater!(日本に行きます!劇場でお会いしましょう!)”と日本のファンに呼びかけた。映画『リンダ リンダ リンダ』4Kデジタルリマスター版は、8月22日より全国公開。