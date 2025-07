アイドルグループ・#ババババンビの宇咲が、7月17日発売の「BLT MONSTER」に初登場。アザーカットが4枚公開された。

#ババババンビ・宇咲「BLT MONSTER」

宇咲は、#ババババンビのメンバーで桃色を担当。グループとしては、2024年3月に日本武道館でのワンマンライブ公演を行い、同年4月からは新メンバー加入「馬鹿可愛い」アイドルとして7人体制となり活動中。

2025年にグループデビュー5周年を迎え、現在全国ツアーを開催中。ツアーファイナルが8月11日(月・祝)にLINE CUBE SHIBUYAで開催される。

個人としては、2023年10月に1st写真集「usa usa」を発売。2024年7月〜8月には舞台「転生したらスライムだった件」−魔王来襲編&人魔交流編−ミリム・ナーヴァ役で舞台初出演を果たした。

宇咲 コメント

◆「BLT MONSTER」初出演おめでとうございます。

ありがとうございます!

初出演させていただきました!アイドルグループ #ババババンビ の宇咲です!BLT MONSTERさんは以前から見たりしたこともあって、どのページもかっこ良くて大人な印象があったので自分もそこに登場できてうれしいです!

◆大人っぽさ全開だったと思いますが、今回の撮影で印象に残っていることはありますか?

かわいいきゅるん!な撮影よりもかっこ良くて大人っぽい雰囲気の撮影の方が自分は得意で、大人っぽさに全振りな撮影でとても楽しかったです!

実はこの日撮影場所に向かってる途中に体調を少し崩してしまって、メイク中はこの世の終わりだ…撮影どうなってしまうんだ、、、とヒヤヒヤでしたが、

今回の撮影のイメージが笑顔少なめな撮影だったのでいい感じにその体調も生かせた気がしてます…(笑)。

◆#ババババンビ ツアーも残りわずかにはなってきましたが、残りツアーへの意気込みをお願いします。

5月から始まった全国ツアーも気づいたらもう残すところ2公演。7/21(祝月)宮城公演、8/11(祝月)ツアーファイナル東京公演(LINE CUBE SHIBUYA)の2公演です!あっという間だ〜早い。

いまはツアーファイナルに向けてミーティングだったり、レッスンが始まってます!LINE CUBE SHIBUYAはこの5人体制では最大規模です。もう1ヶ月切りました!楽しみな気持ちと正直不安な気持ちもあります。いまの #ババババンビ をもっとみんなに見てもらいたい!

知ってもらいたい、好きになってもらいたい!そう思ってます!一年前舞台の稽古期間で皆さんと会える機会が減ってしまった時期をきっかけに、ショールームで毎日配信をしてるんですが、最近はワンマンも近いのでTikTokライブなど配信系は多い頻度でやってみたりしてます。

配信をきっかけに知りました!アイドルのライブ初参戦します!と言ってくださる方もいたりしてとてもうれしいです。

8/11(祝月)日頃から応援してくださるみなさん、そして最近知ってくださった方、この日初です!の方全てのみなさんと最高な一日にしたいです!最高なライブをお届けします!ぜひお待ちしてます!

◆最後に一言お願いします。

BLT MONSTER をきっかけに私を知ってくださった方、SNSで最近知りました!の方もぜひ一度アイドル姿のわたしもぜひみてほしいです!雑誌撮影、アイドル活動、SNSや配信などのわたし、どれも違った魅力がある!と言っていただきます!

どのわたしも好きになってくれたらうれしいです。

雑誌の発売イベントなどもやれたらいいな。その時はぜひお待ちしてます!

「BLT MONSTER Round 5」

撮影:永峰拓也

