Neil(ニイル)が、7月23日(水)に4thデジタルシングル「花言葉」を配信リリースした。 沖縄アクターズスクールが20年ぶりに再始動し、その第一弾アーティストとして2024年にメジャーデビューした14歳のNeil。今年の3月には沖縄アクターズスクール完全復活祭にも出演し、ソロで日本武道館という大きなステージにも出演を果たしている。 今作は14歳になってから初めてのリリース作品。今回も自身で作詞をし「友情」を描いた歌詞になっている。タイトルは“相手に直接想いを伝えられない時、少し気恥ずかしい時に花で気持ちを伝えるのも素敵だな”、という思いからつけられている。 ミュージックビデオは沖縄で撮影し、Neilの友達である沖縄アクターズスクールのSoulも出演しており、リアルな2人の表情が見え、感情がストレートに伝わってくる映像となっている。夏の沖縄の綺麗な海が、楽曲の切なさや、エモーショナルな雰囲気をより引き立てている仕上がりとなった。 先週はZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズ×埼玉西武ライオンズの始球式にも登場するなど、活躍の幅を広げていくNeil。沖縄から世界へ羽ばたく、次世代スターの今後の活躍に注目していただきたい。 4th Digital Single「花言葉」 2025.07.23.(Wed) Releasehttps://Neil.lnk.to/hanakotoba 関連リンク ◆Neil アーティストオフィシャルサイト◆Neil Instagram◆Neil X◆Neil TikTok

