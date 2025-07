後藤真希が、デビュー25周年イヤー記念のニューアルバム『COLLECTION』を10月15日にリリースすることが決定した。 今作にはDa-iCEの花村想太とのコラボレーションによる先行配信シングル「チェケラ」のほか、Ado「踊」「唱」など楽曲提供を手掛けるプロデューサー・Gigaによる完全プロデュース楽曲、モーニング娘。のソロ歌唱カバー3曲「そうだ!We‘re Alive」「Memory 青春の光」「NIGHT OF TOKYO CITY」などを収録。 『COLLECTION』は通常盤と初回生産限定BOXの2形態でリリース、初回生産限定BOXはCD4枚+Blu-ray3枚の計7枚組に完全撮り下ろしフォトブック、特製サーモタンブラー、アクリルスタンドを同梱した、豪華特典付きBOXとして完全限定でリリースされる。初回盤BOXジャケット、アーティスト写真も解禁となっている。 さらに、新アルバム『COLLECTION』を引っ提げて4都市8公演で<後藤真希 ふぁんみ︕︕2025 / LIVE 2025 〜The☆Collection〜>も開催。公演ごとに “ファンミ” と “LIVE” で別の演出内容が予定されている。9月9日のデビュー日には東京、9月23日の誕生日には大阪で実施される。 『COLLECTION』2025年10月15日リリース ■初回生産限定BOX 品番:AVZD-63748〜51/B〜D POS:498806463748/5価格:¥29,900(税込)¥27,182(税抜) 【CD:DISC1「COLLECTION」】・「チェケラ」 後藤真希 feat.花村想太(Da-iCE)・「そうだ!We’re Alive」 後藤真希・「Memory 青春の光」 後藤真希・「NIGHT OF TOKYO CITY」 後藤真希・「Which?(仮題)prod. Giga」 後藤真希・「タイトル未定」 後藤真希※曲順未定※全6曲収録予定 【CD:DISC2〜4】DISC2:ALBUM「SWEET BLACK」+「ONE」デジタルリマスターDISC3:ALBUM「Gloria」+「LOVE」デジタルリマスターDISC4:ALBUM「VOICE(愛言葉)」デジタルリマスター 【Blu-ray DISC1〜3】DISC1:後藤真希ハロー!プロジェクト時代MusicVideo集DISC2:後藤真希AVEXリリースMusicVideo集DISC3:後藤真希ライブ映像セレクション+「チェケラ」MVメイキング映像(詳細未定)※収録時間:約150分予定 【同梱特典】・完全撮り下ろし豪華フォトブック・特製サーモタンブラー・アクリルスタンド ■ 通常盤品番:AVCD-63752 POS:498806463752/2価格:¥3,000(税込)¥2,727(税抜)※初回生産限定BOXの【CD:DISC1「COLLECTION」】と共通 ・初回生産限定盤を予約購入者対象のプレミアムイベント(詳細後日発表)2025年10月4日(土) 都内某所 ※発売直前イベント2025年11月1日(土) 大阪某所 <後藤真希 ふぁんみ︕︕2025 / LIVE 2025 〜The☆Collection〜>◆後藤真希 ふぁんみ︕︕2025 〜LOVE〜2025年9月9日(火)[東京] SHIBUYA PLEASURE PLEASURE1部 開場 15:00 / […]

