望月ヒナタが、メジャーデビュー作品となるEPP『365のハイライト』を本日配信リリースした。 ◆望月ヒナタ 動画 『365のハイライト』は今春に大学を卒業し、自身の過去と未来が揺れ動く約2カ月で制作した楽曲群を収録している。22歳の現在地点から、これまでの過去とまだ見ぬ不確かな未来を、TAARによる軽快な4つ打ちダンスサウンドでポジティブに彩ったリード曲「さんざん」をはじめ、大学生の時に作詞作曲し、デビューの契機となった弾き語り曲をmabanuaがアップビートなトラックに仕上げた「Hands up」、リリカルでジャジーなピアノにミニマムな歌と楽器で構築された、MELRAWアレンジによるEPの表題曲「365のハイライト」など、国内外で活躍する気鋭のサウンドプロデューサーが参加。また、自身のルーツである弾き語りをベースにサウンドアレンジまで自身で手がけた「Moonlight」まで、自分の“らしさ”をテーマに、淡々と様々なサウンドアプローチで作り上げた全5曲となる。 さらに、本作より「さんざん」のMVが本日21時に望月ヒナタオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開になることが決定した。様々な場所・メイク・衣装で撮影した自撮りの動画を集めて作品にした今回のMVは、望月のコロコロ変わる表情が印象的で、軽快なダンスサウンドにぴったりな作品となっているとのことだ。 https://youtu.be/GNSoJgqcnOI ◆ ◆ ◆ ◾️望月ヒナタ コメント「さんざん」のMVは、全て自撮りで撮影し、様々な雰囲気の自分を表現しました。思い出のある場所を中心に、いくつかの異なるロケーションで、服装を変えて撮影しました。歌詞に「雨」が出てくるので、雨のシーンを撮りたかったのですが、梅雨の時期にもかかわらず全く雨が降らず、ずっと雨を待っていた日もありました。記念すべき人生初のMVですので、ぜひチェックしてください! ◆ ◆ ◆ ■デビューEP『365のハイライト』2025年7月23日(水)配信リリース配信:https://jvcmusic.lnk.to/hinata_365 ◆収録曲M1. さんざんWritten by 望月ヒナタArranged by TAARElectric Guitar:Someya (QPLO)Synth Bass:Michihiko NakanishiElectric & Acoustic Piano:Natsuhiko MuraokaOther all instruments: TAARMixing Engineer:Junya Nakabayashi M2. Hands upWritten by 望月ヒナタArranged by mabanuaAcoustic Guitar:望月ヒナタOther all instruments:mabanuaMixing Engineer:Junya Nakabayashi M3. 365 のハイライトWritten by 望月ヒナタArranged by MELRAWAcoustic Piano:Shota WatanabeElectric Bass:Takato KumashiroOther all instruments:MELRAWMixing […]

