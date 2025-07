ちゃんみなが、DVD & Blu-ray『AREA OF DIAMOND 2』を本日発売した。 本作は、2024年4月に開催した海外公演を含む11公演のツアーを経て、追加公演として神奈川・ぴあアリーナMMで2デイズ開催された<AREA OF DIAMOND 2>を完全収録。ライブのテーマは「葛藤と再生」。Blu-ray/DVDにはライブ映像に加えて、同年1月30日に開催した東京・LINE CUBE SHIBUYA公演から4曲のボーナス映像とメイキング映像を収録している。また、ライブ本編の写真ブックレットが付属される。 なおちゃんみなは、<AREA OF DIAMOND 3>のツアーを終え、新たに<AREA OF DIAMOND 4>アリーナツアーを発表した。 ◾️『AREA OF DIAMOND 2』2025年7月23日(水)発売購入:https://chanmina.lnk.to/AREAOFDIAMOND2 ・DVD WPBL-90687〜8 6,600円(税込)・Blu-ray WPXL-90352 7,260円(税込) ◆収録内容:○DVD・Disc1:「AREA OF DIAMOND 2」全編・Disc2:ボーナス映像/メイキング映像 ○Blu-ray・「AREA OF DIAMOND 2」全編・ボーナス映像・メイキング映像 ◆ライブ収録曲 01. Baby 02. RED 03. I’m a Pop 04. Picky 〜 Doctor(SHOWMUSIK MIX) 05. ルーシー 06. B級 07. ピリオド 08. Wake Up […]

The post ちゃんみな、ライブ映像作品『AREA OF DIAMOND 2』本日発売 first appeared on BARKS.