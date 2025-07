HAN-KUNが、ライフワークシリーズ“VOICE MAGICIAN”第6弾にして、8作目となるソロオリジナルアルバム『VOICE MAGICIAN VI 〜THE SIXTH SENSE〜』を本日リリースした。 ◆HAN-KUN 動画 原点回帰の衝動が詰まっている全11曲のアルバムから先行第1弾配信シングル「Burn It Up」、先行第2弾配信シングル、2025年の夏のアンセム「夏のメロディー」に続き、「Colorful」のミュージックビデオもこのタイミングで公開となった。「Colorful」のミュージックビデオは、少年が勇気を出して大切な人のために行動を起こす。不安と戦い立ち止まる中、伝えたい想いが示す先に一歩ずつ踏み出していく心の成長を描いた作品になっているという。 また、このアルバムリリースを記念して、7月23日21時からYouTubeライブ、7月24日にはSTATIONHEADでのリスニングパーティ、7月26日に埼玉、7月27日に大阪、8月2日に愛知と3カ所でリリースイベント、そして、8月15日には東京・Zepp Shinjukuにてワンマンライブが開催される。 ◾️アルバム『VOICE MAGICIAN VI 〜THE SIX SENSE〜』2025年7月23日(水)発売購入:https://hankun.lnk.to/voicemagician6PR ○通常盤(CD)3,520円(税込)○初回限定盤(CD+DVD)5,830円(税込) ○CD収録曲 01. Intro ~THE SIXTH SENSE~ 02. Burn It Up 03. DO IT 04. HEAD SHOT feat. SKY-HI 05. Reggae Vibes feat. J-REXXX, APOLLO, 775 & Youth of Roots 06. 夏のメロディー 07. 君となら・・・ feat. […]

