野田愛実が本日7月23日に、キャリア初となる、1stアルバム『blue』をリリースした。 本作には1stシングル「ロスタイム」から最新曲「衝動」までの楽曲に加えw、新曲やファンから音源化のリクエストの多かった「おかえり」を「おかえり(Re-Recording 2025)」として収録。様々なシーンで楽曲を聴く人々に寄り添う、寄り添い人な野田愛実の名刺代わりとなる1枚となっている。 さらに、『blue』の世界感を表現した<EMI NODA Asia Tour 2025 “blue”>の開催も決定している。 1stアルバム『blue』2025年7月23日リリース 形態:AL(スマプラ対応)品番:AVCD-63728価格:¥3,500(税込)初回仕様: 紙ジャケット初回特典(封入):ステッカー 【収録内容】01.Into the BLUE02.明日03.butterfly effect04.衝動05.ロスタイム06.yourself07.hands08.ties09.自在10.bae11.TSUBOMI12おかえり(Re-Recording 2025) 【タイアップ】・ロスタイム:テレビ朝日新人シナリオ大賞 スペシャルドラマ「拝啓、奇妙なお隣さま」主題歌・yourself:テレビ東京系 ドラマプレミア23『やわ男とカタ子』エンディング曲・hands:BSテレビ東京 真夜中ドラマ『猫カレ -少年を飼う-』主題歌・bae:テレビ東京 木ドラ24「ナースが婚活」エンディングテーマ・butterfly effect:日テレ系木曜ドラマ『約束 〜16年目の真実〜』主題歌・ties:テレビ東京 TVアニメ「FAIRY TAIL 100年クエスト」ED・明日:フジテレビ系10月期木曜ドラマ『わたしの宝物』主題歌・TSUBOMI:テレビ朝日ドラマプレミアム 山崎豊子生誕100年記念『花のれん』主題歌・衝動:アニメ「神統記(テオゴニア)」OPテーマ曲 <EMI NODA Asia Tour 2025 “blue”>2025年9月6日(土)YES THEATER(大阪)開場 16:45 / 開演 17:30 2025年9月12日(金)HEAVEN’S ROCKさいたま新都心(埼玉)開場 18:30 / 開演 19:00 2025年10月5日(日)誰も知らない劇場(仙台)開場 16:30 / 開演 17:00 2025年10月13日(月/祝)ボトムライン(愛知)開場 16:45 / 開演 17:30 […]

