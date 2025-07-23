Amazonで無料独占ライブ配信「フジロック′25」。タイムテーブル発表
Amazon Musicは、7月25日から27日まで開催される野外音楽フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '25」を、Prime VideoとTwitchで全世界無料独占ライブ配信する。この度、ライブ配信するアーティストとタイムテーブルが公開された。
一部出演アーティストへのインタビュー動画や、注目アーティストの紹介動画をパフォーマンス配信の合間に届ける予定。インタビュアーは、タレントのハリー杉山氏。
なお、Prime Videoでのライブ配信は、プライム会員であるかどうかに関わらず、Amazonアカウントを持っていれば誰でも無料で視聴できる。Prime Video配信ページ
Day1（7月25日）
https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0F9VMS62P?ref_=dmm_pr_frf25_lu
Day2（7月26日）
https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0DNQB3H69?ref_=dmm_pr_frf25_lu
Day3（7月27日）
https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0FFZ2Y87X?ref_=dmm_pr_frf25_lu
Japan (CH 1)
https://www.twitch.tv/amazonmusicjp?ref_=dmm_pr_frf25_lu
US (CH 2)
https://www.twitch.tv/amazonmusic?ref_=dmm_pr_frf25_lu
UK (CH 3)
https://www.twitch.tv/amazonmusicuk?ref_=dmm_pr_frf25_lu
配信アーティストおよびスケジュールは、予告なく変更される場合がある。またアーティストによっては、パフォーマンスの一部のみが配信される場合や、実際のライブのタイムスケジュールと異なる場合もあるという。
パフォーマンス配信予定のアーティストは、以下の通り。
Day1（7月25日）：パフォーマンス配信予定アーティスト
CH.1 US ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA (feat. 山下久美子、甲本ヒロト、釘屋玄、US、Liam Ó Maonlaí) MARCIN MDOU MOCTAR PARLOR GREENS Vaundy FRED AGAIN..
CH.2 トリプルファイヤー TOMOO BRAHMAN 青葉市子 MIYAVI MAYA DELILAH TYCHO Suchmos
CH.3 Kurayamisaka おとぼけビ～バ～ KIRINJI ANSWER TO REMEMBER HYUKOH & SUNSET ROLLERCOASTER PERFUME GENIUS OK GO EZRA COLLECTIVE
Day2（7月26日）：パフォーマンス配信予定アーティスト
CH.1CA7RIEL & PACO AMOROSO 君島大空 合奏形態 YHWH NAILGUN FAYE WEBSTER THE SKA FLAMES AFRICAN HEAD CHARGE VULFPECK
CH.2 downy mei ehara 離婚伝説 BALMING TIGER 踊ってばかりの国 JAMES BLAKE GINGER ROOT サンボマスター FOUR TET
CH.3 jo0ji FERMIN MUGURUZA THE PANTURAS STUTS (Band Set) NEWDAD JJJ BARRY CAN'T SWIM EGO-WRAPPIN'
Day3（7月27日）：パフォーマンス配信予定アーティスト
CH.1RED HOT CHILLI PIPERS MEI SEMONES 吾妻光良 & The Swinging Boppers GRACE BOWERS & THE HODGE PODGE LITTLE SIMZ Creepy Nuts RADWIMPS VAMPIRE WEEKEND
CH.2 DYGL She Her Her Hers 森山直太朗 SILICA GEL ENGLISH TEACHER kanekoayano ROBERT RANDOLPH THE HIVES HAIM
CH.3 T字路s MONO NO AWARE まらしぃ JAKE SHIMABUKURO BAND ROYEL OTIS 羊文学 GALACTIC Fearuring Jelly Joseph