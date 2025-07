Amazon Musicは、7月25日から27日まで開催される野外音楽フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '25」を、Prime VideoとTwitchで全世界無料独占ライブ配信する。この度、ライブ配信するアーティストとタイムテーブルが公開された。

一部出演アーティストへのインタビュー動画や、注目アーティストの紹介動画をパフォーマンス配信の合間に届ける予定。インタビュアーは、タレントのハリー杉山氏。

なお、Prime Videoでのライブ配信は、プライム会員であるかどうかに関わらず、Amazonアカウントを持っていれば誰でも無料で視聴できる。

Prime Video配信ページ

Day1(7月25日)

https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0F9VMS62P?ref_=dmm_pr_frf25_lu

Day2(7月26日)

https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0DNQB3H69?ref_=dmm_pr_frf25_lu

Day3(7月27日)

https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0FFZ2Y87X?ref_=dmm_pr_frf25_lu

TwitchのAmazon Music公式チャンネル配信ページ

Japan (CH 1)

https://www.twitch.tv/amazonmusicjp?ref_=dmm_pr_frf25_lu

US (CH 2)

https://www.twitch.tv/amazonmusic?ref_=dmm_pr_frf25_lu

UK (CH 3)

https://www.twitch.tv/amazonmusicuk?ref_=dmm_pr_frf25_lu

配信アーティストおよびスケジュールは、予告なく変更される場合がある。またアーティストによっては、パフォーマンスの一部のみが配信される場合や、実際のライブのタイムスケジュールと異なる場合もあるという。

パフォーマンス配信予定のアーティストは、以下の通り。

Day1(7月25日):パフォーマンス配信予定アーティスト

Day2(7月26日):パフォーマンス配信予定アーティスト

CH.1 US ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA (feat. 山下久美子、甲本ヒロト、釘屋玄、US、Liam Ó Maonlaí) MARCIN MDOU MOCTAR PARLOR GREENS Vaundy FRED AGAIN..CH.2 トリプルファイヤー TOMOO BRAHMAN 青葉市子 MIYAVI MAYA DELILAH TYCHO SuchmosCH.3 Kurayamisaka おとぼけビ~バ~ KIRINJI ANSWER TO REMEMBER HYUKOH & SUNSET ROLLERCOASTER PERFUME GENIUS OK GO EZRA COLLECTIVE

CH.1

Day3(7月27日):パフォーマンス配信予定アーティスト

CA7RIEL & PACO AMOROSO 君島大空 合奏形態 YHWH NAILGUN FAYE WEBSTER THE SKA FLAMES AFRICAN HEAD CHARGE VULFPECKCH.2 downy mei ehara 離婚伝説 BALMING TIGER 踊ってばかりの国 JAMES BLAKE GINGER ROOT サンボマスター FOUR TETCH.3 jo0ji FERMIN MUGURUZA THE PANTURAS STUTS (Band Set) NEWDAD JJJ BARRY CAN'T SWIM EGO-WRAPPIN'

CH.1

RED HOT CHILLI PIPERS MEI SEMONES 吾妻光良 & The Swinging Boppers GRACE BOWERS & THE HODGE PODGE LITTLE SIMZ Creepy Nuts RADWIMPS VAMPIRE WEEKENDCH.2 DYGL She Her Her Hers 森山直太朗 SILICA GEL ENGLISH TEACHER kanekoayano ROBERT RANDOLPH THE HIVES HAIMCH.3 T字路s MONO NO AWARE まらしぃ JAKE SHIMABUKURO BAND ROYEL OTIS 羊文学 GALACTIC Fearuring Jelly Joseph