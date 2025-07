【NINJA GAIDEN 4 ヤクモ 1/7スケールフィギュア】 7月23日 発表

海洋堂は、スケールフィギュア「NINJA GAIDEN 4 ヤクモ」の商品化を7月23日に発表した。

本商品はゲーム「NINJA GAIDEN 4」より主人公「ヤクモ」を1/7スケールフィギュア化。公開されているトレーラーではスタイリッシュな忍者装束やアクションが公開されており、スケールフィギュアでどのように造形されるのか期待したい。

【『NINJA GAIDEN 4』 - 公式発売日公開トレーラー | Xbox Games Showcase 2025】

