ÇµÌÚºä£´£¶¡¦°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢ºÇ¿·¶Ê¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ªÀîùõºù¤È¤ÎÊ³Æ®¤Ë¡Ö¤µ¤¯¤ß¤¯Âº¤¤¡×
¡¡ÇµÌÚºä£´£¶¤Î°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¤¬£²£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡££³£°ÆüÈ¯Çä¤Î¿·¶Ê¡Ö£Ó£á£í£å¡¡£î£õ£í£â£å£ò£ó¡×¤Î¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¡ØÇµÌÚºä¹©»öÃæ¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤Ç¡¢ºù¤È°ì½ï¤Ë¹áÀî¸©¤Ç¤Î¤ªÊ×Ï©½ä¤ê¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡¡¤ªÅ·µ¤¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡¢¡Öº£²ó¤Î¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡¤¼¤Ò¡¢¤´¶¨ÎÏ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡Ìµ»öÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¥¡¥¡¥¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£¤ªÊ×Ï©¤ÎÍÍ»Ò¤Ï£²£°Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÇµÌÚºä¹©»öÃæ¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎÀ©ºî¡¢ÆüÍË¿¼Ìë£°»þ£±£µÊ¬¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢°ì½ï¤ËÊ³Æ®¤·¤¿Àî粼ºù¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¡ÖÅ·µ¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î£²¿Í¤Î¶õµ¤´¶¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡ª¡×¡ÖÎ¢Â¦²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤µ¤¯¤ß¤¯¤·¤«¾¡¤¿¤ó¤Í¡×¡Ö¤µ¤¯¤ß¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤µ¤¯¤ß¤¯Âº¤¤¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£