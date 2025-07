高校生の英語弁論大会が22日、大分県大分市で開かれました。これは大分ライオンズクラブが毎年開催しているもので、今回は5つの高校から11人が参加。生徒たちは平和への思いなどについて、英語でスピーチしました。

◆高校生

「There are various proplein the worldnot everyone is the same」

(世界には様々な人がいて、みんなが同じではない)

最優秀賞に選ばれた生徒は今後、およそ2週間の海外研修に派遣される予定です。