8月22日より全国公開される映画『リンダ リンダ リンダ 4K』の公開前夜祭イベントとトークイベントの開催が決定し、本作に出演したペ・ドゥナの来日が決定した。

本作は、とある地方都市の女子高生がひょんなことからブルーハーツの曲をカバーし、披露するまでを描いた2005年の青春映画。『化け猫あんずちゃん』などの山下敦弘が監督を務め、35mmフィルムで撮影された。キャストとして、ぺ・ドゥナ、前田亜季、香椎由宇、関根史織(Base Ball Bear)らが出演。公開から20周年を記念して、4Kデジタルリマスター版でリバイバル上映される。

文化祭でのお披露目3日前にバンドに参加し、ブルーハーツをステージで歌うことになる韓国人留学生・ソンを演じたペ・ドゥナの来日が決定。さらに、8月21日に丸の内ピカデリーにて公開前夜祭イベントが、8月23日にグランドシネマサンシャイン 池袋にてトークイベントが開催される。イベントには、ペ・ドゥナをはじめ、ドラムの山田響子を演じた前田亜季、ギターの立花恵を演じた香椎由宇、ベースの白河望を演じた関根史織(Base Ball Bear)、山下敦弘監督が登壇する。

ペ・ドゥナからは、“I’m coming to Japan! Let’s meet at the theater!”(日本に行きます! 劇場でお会いしましょう!)とコメントが寄せられた。メインキャストの4人が揃うのは20年ぶりとなり、イベントの詳細やチケット発売情報は後日発表される。(文=リアルサウンド編集部)