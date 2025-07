AKB48・鈴木くるみのファースト写真集(8月22日(金)発売)のタイトルが『夢の重さ』に決定し、表紙が解禁された。

AKB48鈴木くるみ1st写真集『夢の重さ』

AKB48鈴木くるみ1st写真集『夢の重さ』

同書は、11歳でAKB48に加入してから早9年、9月には21歳の誕生日を迎える鈴木くるみの、無邪気な少女のかわいらしさはそのままに、大人びた表情ものぞかせるさまざまな魅力が詰まった一冊に仕上がっている。

撮影は沖縄で敢行。澄んだ海では純白の水着姿で透明感あふれる姿を、開放感あふれるビーチでは元気いっぱいの笑顔を、昼間のプールでは太陽よりもまぶしい水着姿で、少女らしいかわいさを表現している。

一方、夜の北谷の街ではエレガントなワンピース姿で優雅に歩き、ラグジュアリーなプール付きホテルでは、セクシーなランジェリー姿も披露。さらに、本作で初解禁となる大胆なカットも収録し、これまでは見られなかった大人の色気にも挑んでいる。

また、発売を記念してイベントの開催も決定。本人による写真集お渡し会を都内で2回、大阪で1回、オンラインサイン会1回の計4回のイベントを予定している。

鈴木くるみ コメント

AKB48の“くるるん”こと鈴木くるみです。このたび、20歳という節目のタイミングで、初めての写真集が発売されることになりました!沖縄の海やプールではしゃぐ素の私や、ちょっぴり大人っぽい私がいっぱい詰まっています。私自身とてもドキドキしていますが、皆さんもページをめくりながら一緒にドキドキしてもらえたらうれしいです。これまで応援してくださった皆さんへの感謝の気持ちを込めて、“今の私”をぎゅっと詰め込んだ写真集を届けられたらいいなと思います。見てくださる方が少しでも笑顔に、そして元気になってもらえるような1冊になっていると思うので、発売を楽しみにしてもらえたらうれしいです!

<プロフィール>

すずき・くるみ

2004年9月2日生まれ。東京都出身。

11歳でAKB48に加入。2023年にはグラビアデビューを飾り、グラビア界で話題になる。

公式X:@akb48kururun

公式Instagram:@ kurumi_akb48

書誌情報

AKB48鈴木くるみ1st写真集『夢の重さ』

発売日:2025年8月22日(金)

発売:秋田書店

判型:A4判/128ページ

定価:2,970円(10%税込)

撮影:Takeo Dec.

<オリジナルチェーン購入特典一覧>

セブンネットショッピング(生写真1種)

ヨドバシカメラ(生写真1種)

楽天ブックス(生写真1種)

駿河屋(生写真1種)

<イベント情報>

■発売記念オンラインサイン会

8月22日(金)18:00〜

詳細・お申し込みは「MUVUS」HPにて

https://muvus.jp/muvus/cmdtyList.php?cat=lqNCwR3OPo3Y

■発売記念お渡し会

【HMV&BOOKS SHIBUYA】

8月23日(土)19:00〜

https://l-tike.com/st1/hmvbooks-25050801

■書泉ブックタワー

8月24日(月)19:00〜

https://t.livepocket.jp/e/f8xlb

■TSUTAYA EBISUBASHI(大阪)

8月30日(土)13:00〜

https://ameblo.jp/tsutaya-4900/entry-12915234475.html

AKB48 鈴木くるみ写真集『夢の重さ』

©Takeo Dec.(秋田書店)2025

The post AKB48・鈴木くるみ、1st写真集タイトルは『夢の重さ』表紙&先行カット公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.