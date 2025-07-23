「フジロック」全世界無料独占ライブ配信 アーティストラインナップとタイムテーブル公開
Amazon Music×「FUJI ROCK FESTIVAL '25」
「FUJI ROCK FESTIVAL '25」Prime VideoとTwitchにおける全世界無料独占ライブ配信に関して、アーティストラインナップとタイムテーブルが公開された。
【写真】公開された「FUJI ROCK FESTIVAL '25」タイムテーブル
7月23日、Amazon Musicは、オフィシャルサポーターとして参画している国内最大級の野外音楽フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '25」（7月25日・26日・27日に新潟県湯沢町・苗場スキー場で開催）の、Prime VideoとTwitchにおける全世界無料独占ライブ配信に関して、アーティストラインナップとタイムテーブルを公開した。
また、今年もタレントのハリー杉山がインタビュアーを務め、一部出演アーティストへのインタビュー動画や、注目アーティストの紹介動画を、パフォーマンス配信の合間に届ける。ハリー杉山は、次のようにコメント。
「今年もやってきました。一年のハードワークへのご褒美、FUJI ROCK FESTIVALをライブ配信でも楽しみましょう。自宅や外出先からでも苗場の大自然に触れ、五感を完全に解放し、音楽に身を委ねて大充電できるチャンスです。ちなみに僕は、FUJI ROCK FESTIVALのプレイリストを毎日ジョギング中や、仕事の移動中、就寝前に聴いて予習しています。そして、今年もバックステージからお届けするインタビューを担当させていただきます。ここでしか観られない、アーティストのリアルで貴重な一面を、皆さんにお届けします。Gonna be craaaazyyyyy!!!」
Prime Videoでのライブ配信は、プライム会員であるかどうかに関わらず、Amazonアカウントを持つすべての人が視聴可能。 配信アーティストおよびスケジュールは、予告なく変更される場合や、アーティストによっては、パフォーマンスの一部のみが配信される場合や、実際のライブのタイムスケジュールと異なる場合もある。■Prime Video「FUJI ROCK FESTIVAL '25」配信ページDay 1（7月25日）： https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0F9VMS62P?ref_=dmm_pr_frf25_luDay 2（7月26日）： https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0DNQB3H69?ref_=dmm_pr_frf25_luDay 3（7月27日）： https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0FFZ2Y87X?ref_=dmm_pr_frf25_lu■TwitchのAmazon Music公式チャンネル「FUJI ROCK FESTIVAL '25」配信ページJapan (CH 1): https://www.twitch.tv/amazonmusicjp?ref_=dmm_pr_frf25_luUS (CH 2): https://www.twitch.tv/amazonmusic?ref_=dmm_pr_frf25_luUK (CH 3): https://www.twitch.tv/amazonmusicuk?ref_=dmm_pr_frf25_lu