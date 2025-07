離婚伝説、リパッケージアルバム収録曲「You Should Know Your Love」MVプレミア公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■プレミア公開前には生配信を実施!

離婚伝説が、7月23日にリリースしたリパッケージアルバム『離婚伝説』より、収録曲「You Should Know Your Love」のMVを7月23日21時にプレミア公開することが決定した。

また、プレミア公開前には、メンバーふたりが公式チャンネルより恒例となっている生配信を実施する。

着実に規模を大きくしている彼らの活動のなかで、タイアップやライブの定番曲にも位置していないにも関わらず、人気を博しているのが、今回MVが公開される楽曲「You Should Know Your Love」。

今作は米津玄師「Azalea」、幾田りら「スパークル」などのMV作品を手掛けたことでも話題になっている映像作家の山口祐果がディレクターを務めた。

さらに、11月よりスタートするワンマンツアーのタイトルとビジュアルも解禁された。

これらはリパッケージアルバム『離婚伝説』や、ファーストアルバム、そして今までの楽曲のジャケットを多数手掛けたHiroki Kawanabeによる描き下ろしとなっている。

今ツアーのチケット一般発売は、7月23日18時から受付開始となる。

リリース情報

2025.07.23 ON SALE

ALBUM『離婚伝説』

生配信URL

https://www.youtube.com/live/NEv8qndo8-4?si=NklxBcpN7EiaRCpN

離婚伝説 OFFICIAL SITE

https://www.rkndnsts.jp/