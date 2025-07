サンスター⽂具は、まるで和三盆のような和の趣がただようスタンプセット「和さんぽん」を2025年7⽉下旬より発売します。ラインナップは全6種で、9個セット2種が各1980円、3個セット4種が各880円(いずれも税込)。

記事のポイント 伝統的な和の模様や動物のイラストなど、手紙や手帳、メモの装飾として使いやすい絵柄が揃ったスタンプセット。見た目も和菓子のように繊細でかわいらしく、デスクまわりを彩ってくれます。

本製品は、和菓⼦のように愛らしい形状のミニスタンプ。絵柄は、⽇常のワンシーンをそっと彩るような、シンプルで温かみのあるデザインで、⼿帳や⼿紙のデコレーションはもちろん、ちょっとしたメモなどにもぴったりです。

↑和菓子のような愛らしい形状が特徴。

⽇本の伝統柄や季節にちなんだ「わふうがら」と、かわいいどうぶつが⼤集合した「どうぶつがら」の2種類展開で、それぞれ9個セット1種と3個セット2種が用意されます。気分や⽤途、贈る相⼿に合わせて選べる楽しさも魅⼒です。

「わふうがら」は、⻘海波や七宝・⽔引・千⿃といった⽇本の伝統的な⽂様に、桜やあじさい、葉っぱなど⾃然を感じさせるモチーフを織り交ぜた、どこか懐かしくも新しいデザインです。⼿帳や⼿紙にそっと添えるだけで、和の趣を感じる上品なアクセントになります。

↑「わふうがら」9個セット

↑「わふうがら」3個セット(ことぶき)

↑「わふうがら」3個セット(おはなみ)

「どうぶつがら」は、猫や柴⽝、うさぎ、シマエナガなどの愛らしい動物たちが⼤集合。柔らかく親しみやすいデザインは、予定のワンポイントやメモ書きのアクセントにぴったり。かわいさだけでなく、使いやすさも追求した実⽤派のセットです。

↑「どうぶつがら」9個セット

↑「どうぶつがら」3個セット(いぬたち)

↑「どうぶつがら」3個セット(ねこたち)

サンスター文具 「和さんぽん」 発売日:2025年7月下旬 実売価格:9個セット1980円、3個セット880円(いずれも税込)

