BIGBANGのD-LITE(ディライト/DAESUNG)が、22日、23日の2日間にわたって、兵庫・GLION ARENA KOBEでアジアツアー『D-LITE 2025 ASIA TOUR [D’s WAVE] IN JAPAN』の日本公演を開催。22日公演で日本オリジナル曲「Umbrella(Japanese ver.)」を8月27日にデジタルリリースすることを発表した。

D-LITEは、2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー以降、K-POPの象徴というべくグローバルアーティストとして活躍。グループと並行してソロとしても精力的に活動し、17年には日本ソロドームツアーを達成した。その後、兵役期間を経て、24年に日本でのライブ活動を本格的に再開した。「Umbrella」は、待っていてくれたファンへ感謝の気持ちを届けるために、D-LITE自身が作詞に参加し、日本オリジナルの日本語歌詞の新曲として制作され、24年末のアンコールツアーで初披露となった楽曲。同曲の音源は、アンコールツアー公演の会場でのみ発売した限定版で、その後、25年4月8日にリリースされたミニアルバム『D’s WAVE』にボーナストラックとして韓国語の歌詞で収録された。今回は、より多くの日本のリスナーに届けるために、アジアツアーの日本公演を記念して「Umbrella(Japanese ver.)」のデジタルリリースが決定。圧倒的な歌唱力、さわやかな歌声に乗せた「君への想いが舞うように Dancing in the rain」「I promise you, I’ll be your umbrella」という優しく寄り添う歌詞が、感動的かつポップな楽曲となっている。『D-LITE 2025 ASIA TOUR [D’s WAVE] IN JAPAN』は4月より韓国・ソウルを皮切りにアジアを中心に各国で開催。日本公演は、兵庫・GLION ARENA KOBEに続き、8月30日、31日には神奈川・ぴあアリーナMMにて開催される。