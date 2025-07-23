Amazon Musicで無料配信 『FUJI ROCK FESTIVAL ′25』配信タイムテーブル公開
Amazon Musicでは、国内最大級の野外音楽フェス『FUJI ROCK FESTIVAL '25』（7月25日〜27日・新潟県湯沢町 苗場スキー場）の無料独占ライブ配信をPrime VideoおよびTwitchで実施する。視聴にはAmazonアカウントが必要だが、プライム会員でなくても無料で楽しめる。
【画像】フジロック、第4弾ラインナップ
このたび、配信対象となるアーティストのラインナップおよびタイムテーブルが公開された。なお、内容は予告なく変更される場合があり、一部アーティストのパフォーマンスのみが配信される可能性もあるとのこと。また、実際のライブの進行時間とは異なる場合もあるとされている。配信スケジュールはAmazon Musicの公式サイトでも確認できる。
配信中はパフォーマンスの合間に、出演アーティストへのインタビュー映像や注目アーティストの紹介動画も放送予定。今年もタレントのハリー杉山がインタビュアーを務め、バックステージから番組を盛り上げる。
■『FUJI ROCK FESTIVAL '25』ライブ配信スケジュール
7月25（金）
【CH.1】
11:00〜US
13:00〜ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA（feat. 山下久美子、甲本ヒロト、奥田民生、US、Liam O Maonlai）
14:20〜MARCIN
15:50〜MDOU MOCTAR
17:10〜PARLOR GREENS
19:00〜Vaundy
21:10〜FRED AGAIN..
【CH.2】
11:30〜トリプルファイヤー
12:40〜TOMOO
15:00〜BRAHMAN
16:20〜青葉市子
17:40〜MIYAVI
19:00〜MAYA DELILAH
20:30〜TYCHO
22:00〜Suchmos
【CH.3】
11:30〜kurayamisaka
12:20〜おとぼけビ〜バ〜
13:20〜KIRINJI
15:10〜ANSWER TO REMEMBER
17:00〜HYUKOH & SUNSET ROLLERCOASTER
18:20〜PERFUME GENIUS
19:40〜OK GO
21:45〜EZRA COLLECTIVE
7月26日（土）
【CH.1】
11:00〜CA7RIEL & PACO AMOROSO
13:00〜君島大空 合奏形態
14:20〜YHWH NAILGUN
15:50〜FAYE WEBSTER
17:10〜THE SKA FLAMES
19:00〜AFRICAN HEAD CHARGE
21:10〜VULFPECK
【CH.2】
10:20〜downy
11:30〜mei ehara
12:40〜離婚伝説
14:00〜BALMING TIGER
15:10〜踊ってばかりの国
17:00〜JAMES BLAKE
18:20〜GINGER ROOT
20:10〜サンボマスター
22:00〜FOUR TET
【CH.3】
11:30〜jo0ji
12:20〜FERMIN MUGURUZA
13:20〜THE PANTURAS
15:00〜STUTS（Band Set）
16:20〜NEWDAD
17:40〜JJJ
19:50〜BARRY CAN’T SWIM
21:00〜EGO-WRAPPIN’
7月27日（日）
【CH.1】
11:00〜RED HOT CHILLI PIPERS
12:40〜MEI SEMONES
13:40〜吾妻光良 & The Swinging Boppers
15:10〜GRACE BOWERS & THE HODGE PODGE
17:00〜LITTLE SIMZ
18:10〜Creepy Nuts
19:15〜RADWIMPS
21:10〜VAMPIRE WEEKEND
【CH.2】
10:20〜DYGL
11:30〜She Her Her Hers
13:00〜森山直太朗
14:20〜SILICA GEL
16:00〜ENGLISH TEACHER
18:00〜kanekoayano
19:10〜ROBERT RANDOLPH
20:30〜THE HIVES
22:20〜HAIM
【CH.3】
11:30〜T字路s
12:30〜MONO NO AWARE
14:00〜まらしぃ
17:10〜JAKE SHIMABUKURO BAND
18:20〜ROYEL OTIS
20:10〜羊文学
21:20〜GALACTIC Featuring Jelly Joseph
【画像】フジロック、第4弾ラインナップ
このたび、配信対象となるアーティストのラインナップおよびタイムテーブルが公開された。なお、内容は予告なく変更される場合があり、一部アーティストのパフォーマンスのみが配信される可能性もあるとのこと。また、実際のライブの進行時間とは異なる場合もあるとされている。配信スケジュールはAmazon Musicの公式サイトでも確認できる。
■『FUJI ROCK FESTIVAL '25』ライブ配信スケジュール
7月25（金）
【CH.1】
11:00〜US
13:00〜ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA（feat. 山下久美子、甲本ヒロト、奥田民生、US、Liam O Maonlai）
14:20〜MARCIN
15:50〜MDOU MOCTAR
17:10〜PARLOR GREENS
19:00〜Vaundy
21:10〜FRED AGAIN..
【CH.2】
11:30〜トリプルファイヤー
12:40〜TOMOO
15:00〜BRAHMAN
16:20〜青葉市子
17:40〜MIYAVI
19:00〜MAYA DELILAH
20:30〜TYCHO
22:00〜Suchmos
【CH.3】
11:30〜kurayamisaka
12:20〜おとぼけビ〜バ〜
13:20〜KIRINJI
15:10〜ANSWER TO REMEMBER
17:00〜HYUKOH & SUNSET ROLLERCOASTER
18:20〜PERFUME GENIUS
19:40〜OK GO
21:45〜EZRA COLLECTIVE
7月26日（土）
【CH.1】
11:00〜CA7RIEL & PACO AMOROSO
13:00〜君島大空 合奏形態
14:20〜YHWH NAILGUN
15:50〜FAYE WEBSTER
17:10〜THE SKA FLAMES
19:00〜AFRICAN HEAD CHARGE
21:10〜VULFPECK
【CH.2】
10:20〜downy
11:30〜mei ehara
12:40〜離婚伝説
14:00〜BALMING TIGER
15:10〜踊ってばかりの国
17:00〜JAMES BLAKE
18:20〜GINGER ROOT
20:10〜サンボマスター
22:00〜FOUR TET
【CH.3】
11:30〜jo0ji
12:20〜FERMIN MUGURUZA
13:20〜THE PANTURAS
15:00〜STUTS（Band Set）
16:20〜NEWDAD
17:40〜JJJ
19:50〜BARRY CAN’T SWIM
21:00〜EGO-WRAPPIN’
7月27日（日）
【CH.1】
11:00〜RED HOT CHILLI PIPERS
12:40〜MEI SEMONES
13:40〜吾妻光良 & The Swinging Boppers
15:10〜GRACE BOWERS & THE HODGE PODGE
17:00〜LITTLE SIMZ
18:10〜Creepy Nuts
19:15〜RADWIMPS
21:10〜VAMPIRE WEEKEND
【CH.2】
10:20〜DYGL
11:30〜She Her Her Hers
13:00〜森山直太朗
14:20〜SILICA GEL
16:00〜ENGLISH TEACHER
18:00〜kanekoayano
19:10〜ROBERT RANDOLPH
20:30〜THE HIVES
22:20〜HAIM
【CH.3】
11:30〜T字路s
12:30〜MONO NO AWARE
14:00〜まらしぃ
17:10〜JAKE SHIMABUKURO BAND
18:20〜ROYEL OTIS
20:10〜羊文学
21:20〜GALACTIC Featuring Jelly Joseph