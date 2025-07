復職・復学など、実際の生活の場での訓練も積極的に実施！千里リハビリテーションクリニック東京

千里リハビリテーション病院は、脳卒中リハビリテーションに特化した外来クリニック「千里リハビリテーションクリニック東京」(池尻大橋)を、2025年8月1日(金)に新たに開設します。

千里リハビリテーションクリニック東京

院長 : 弘前 充嗣

開設日 : 2025年8月1日(金)

所在地 : 東京都目黒区大橋2丁目22-42 No.R 池尻大橋ビル3階

アクセス: 東急田園都市線「池尻大橋駅」北口より徒歩5分

診療時間: 月曜日〜土曜日 9:00〜18:00(完全予約制)

休診日 : 日曜祝日

また開設に先立ち7月23日(水)から7月31日(木)まで予約不要で見学会(土日も開催:10時-16時)を実施します。

クリニックの特徴

医療法人社団和風会 千里リハビリテーションクリニック東京は、同法人が25年にわたって築き上げたリハビリテーション医療の知見をもとに、医師を中心とするチーム医療と、科学的根拠に基づく診断・評価によって、「日常を取り戻す」ための個別リハビリプログラムを提供。

「日常空間はバリアだらけ」という気づきのもと、屋内訓練だけでなく、復職・復学など、実際の生活の場での訓練も積極的に実施します。

*医師をリーダーとしたチーム医療

脳画像、運動学、解剖学など科学的根拠に基づく診断・評価を行います。

その結果をもとに予後予測とリハビリ戦略を立案し、装具療法も積極的に活用します。

患者様ごとに担当セラピストを決め、マンツーマンでリハビリを実施します。

*生活の場でのオーダーメイドプログラム

「歩けるようになりたい」「料理をしたい」「旅行に行きたい」など、患者様一人ひとりの目標に応じた個別プログラムを提供。

リハビリ室での訓練だけでなく、日常生活を想定して屋外訓練を積極的に取り入れます。

*保険・自費の両診療に対応

発症直後や回復期リハビリテーション病棟退院後など医療保険適用となる方には、保険診療でのリハビリテーションを提供。

疾患や期間の制限なく、自由度の高いリハビリテーションを希望される患者様には、自費診療でのリハビリテーションを提供します。

