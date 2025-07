G-Smartが提供する、現場報告アプリ「Smart Attack」が、「IT導入補助金2025」対象ITツールとして、2023年度から3年連続で認定されました。

G-Smart「Smart Attack」

G-Smartが提供する、現場報告アプリ「Smart Attack」が、「IT導入補助金2025」対象ITツールとして、2023年度から3年連続で認定!

これにより、新規で「Smart Attack」を導入される中小企業・小規模事業者様は、導入にかかる費用の最大150万円の補助金を活用して現場業務のDXを推進できます。

■IT導入補助金とは

「IT導入補助金」は、経済産業省が推進する中小企業・小規模事業者様の生産性向上を目的とした支援制度で、ITツールの導入にかかる費用の一部を補助するものです。

「Smart Attack」では、「通常枠」での申請が可能です。

■補助金申請サポートについて

補助金申請には専門知識が必要で、手続きも煩雑です。

同社では、IT導入支援事業者として、要件確認から申請書類の作成・提出まで、IT導入補助金の手続きをサポートします。

補助金の申請には一定のお時間を要しますので、導入を検討の中小企業・小規模事業者様は、お早めにご相談ください。

■現場報告アプリ「Smart Attack」とは?

現場報告アプリ「Smart Attack」は、フィールド業務の効率化を実現するクラウドサービスです。

スマホで報告書作成から共有まで完結し、業務の効率化とペーパーレスを実現します。

スマホで業務報告を行うと、その場で報告書が自動生成され、リアルタイムに共有が可能です。

不動産/ビル/マンションの管理業務、施設・設備点検、保険査定、調査など、多岐にわたる現場報告業務効率化を実現します。

■主な機能と特徴

・リアルタイム共有

・自由な報告書フォーマット(Excel)利用

・スマホ入力画面自動生成

・iOS/Android(タブレット)対応

・オフライン利用

・コスト削減(クラウドサービス・初期費用なし)

■活用業務報告例

Smart Attackでは、以下の様な業務報告でご活用いただいています。

・ビル/施設メンテナンス業務(清掃、設備点検、警備)

・マンション/不動産管理業務(巡回点検、入退去チェック等)

・設備・機器設置・保守点検

・ラウンダー/巡回・監査業務(店舗、工場、施設)

・損害調査・保険査定(罹災証明など)

※公式サイトから業務活用詳細や導入事例を確認できます。

■利用料金

・SAスターターパック :月額15,000円/5ID (追加ライセンス 月額3,000円/ID)

・SAスタンダードパック:月額18,000円/5ID (追加ライセンス 月額3,600円/ID、PDF変換機能付き)

※初期費用は0円です。

※年間契約となります。

※全て税別価格となります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 最大150万円の補助金で現場業務のDXを支援 !G-Smart「Smart Attack」 appeared first on Dtimes.