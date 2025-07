オールサマーリーグチームが発表…大会MVPにはジャズのカイル・フィリパウスキーが選出

7月23日(現地時間22日、日付は以下同)。NBAは、今月11日から21日にかけてラスベガスで開催された「NBA 2K26 サマーリーグ」の大会MVPとオールサマーリーグチームを発表した。

大会最終日の21日。5戦無敗のシャーロット・ホーネッツとサクラメント・キングスがチャンピオンシップゲームに臨み、ホーネッツが83-78で勝利して球団史上初のサマーリーグタイトルを獲得。今年のドラフト1巡目4位でホーネッツから指名されたコン・カニップルが、チーム最多の21得点に5リバウンド2アシストを残してチャンピオンシップゲームのMVPを受賞している。

一方、23日に発表された大会MVPには、3試合の出場で大会トップの平均29.3得点に7.7リバウンド2.3アシストを残したキャリア2年目のカイル・フィリパウスキー(ユタ・ジャズ)が選出。今年のオールサマーリーグ・ファーストチーム、オールサマーリーグ・セカンドチームに名を連ねた選手たちは下記のとおり(所属チーム名は略称)。

◆■NBA 2K26 オールサマーリーグ・ファーストチーム

ニーク・クリフォード(キングス)



カイル・フィリパウスキー(ジャズ)



デイビッド・ジョーンズ・ガルシア(スパーズ)



ジョーダン・ミラー(クリッパーズ)



テレンス・シャノンJr.(ウルブズ)

The #NBA2KSummerLeague First Team!

◆■NBA 2K26 オールサマーリーグ・セカンドチーム

ロン・ホランド2世(ピストンズ)



アイザック・ジョーンズ(キングス)



コン・カニップル(ホーネッツ)



エイジェイ・ミッチェル(サンダー)



KJ・シンプソン(ホーネッツ)

The #NBA2KSummerLeague Second Team!

Kyle Filipowski of the Utah Jazz is the #NBA2KSummerLeague MVP!

🔥 29.3 PPG

🔥 7.7 RPG

🔥 56.1 FG%

🔥 39.1 3P% pic.twitter.com/7wmB6r6RxC

- NBA (@NBA) July 22, 2025